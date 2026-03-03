Dónde disfrutar de una escapada único Foto: Instagram @ciudadtermal

En el corazón del Litoral argentino, rodeado de verdes intensos y un clima amable durante gran parte del año, se encuentra uno de los destinos más recomendados para quienes buscan bienestar y descanso: los parques termales de Entre Ríos, especialmente el Parque Termal de Federación, un complejo que se ha transformado en un refugio perfecto tanto para jubilados como para familias con niños.

La combinación de aguas termales de alto valor terapéutico, infraestructura moderna y propuestas recreativas accesibles lo convierte en una escapada ideal para quienes necesitan un ritmo más tranquilo sin resignar entretenimiento. Durante todo el año, el predio recibe visitantes de diferentes puntos del país que buscan aliviar tensiones, mejorar dolencias físicas o simplemente disfrutar unos días de calma frente al agua.

Aguas termales: un alivio natural para el cuerpo

El principal atractivo del Parque Termal de Federación son sus piletas de aguas saladas, ricas en minerales como sodio, calcio y magnesio. Estas propiedades, según especialistas en balneoterapia, ayudan a relajar músculos, mejorar la circulación sanguínea y aliviar dolores articulares, beneficios especialmente valorados por adultos mayores o personas con movilidad reducida.

Las temperaturas oscilan entre los 37 °C y 42 °C, lo que permite disfrutar tanto en verano como en invierno sin bruscos cambios térmicos. Las piletas cuentan con rampas, barandas y sectores de baja profundidad, un punto clave para la accesibilidad de jubilados y personas mayores.

Un paraíso para adultos mayores y chicos Foto: Foto generada con IA

Un destino también pensado para los más chicos

Aunque muchos asocian las termas exclusivamente con relax adulto, la propuesta de Federación demuestra lo contrario. El parque suma amplias áreas infantiles con toboganes, piletas lúdicas, chorros de agua y juegos interactivos, donde los chicos pueden divertirse en un entorno seguro y controlado.

A esto se suma una ambientación cuidada, con parques verdes, sombra natural y espacios para picnic. Las familias valoran que el predio permita combinar descanso de los adultos con entretenimiento continuo para los pequeños.

Termas y relax cerca de Buenos Aires Foto: Instagram @ciudadtermal

Infraestructura moderna y un entorno que invita a quedarse

El complejo termal está integrado a un paseo comercial con cafeterías, restaurantes, heladerías, locales de artesanías y servicios turísticos. Esto lo convierte en un espacio ideal para pasar el día sin necesidad de moverse grandes distancias.

Además, la ciudad de Federación ofrece una amplia variedad de alojamientos: desde hoteles con spa hasta bungalows y complejos familiares con piscinas y áreas verdes. La cercanía entre el parque, la costanera y los hospedajes lo hacen especialmente cómodo para adultos mayores que prefieren evitar caminatas largas o traslados complicados.

Actividades para complementar la estadía

Para quienes buscan experiencias más allá del agua, la ciudad suma otras propuestas:

Paseos por el Lago Salto Grande.

Caminatas por la costanera.

Visitas al Museo de los Asentamientos, que narra la historia local.

Recorridos en bici o mate al atardecer en las playas del lago.

Federación se ha posicionado como uno de los destinos más tranquilos, seguros y completos del país.