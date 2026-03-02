El destino ideal para pasear en familia Foto: Foto generada con IA

A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Roque Pérez se transformó en uno de los destinos rurales más interesantes de la provincia. Su crecimiento como polo gastronómico viene acompañado por un fuerte arraigo histórico y una identidad que combina tradición, naturaleza y sabores auténticos. Ubicado a unos 130 kilómetros de la capital, este pueblo logró poner en valor su herencia rural y convertirla en uno de sus mayores atractivos.

Lo que distingue a Roque Pérez no es un único atractivo, sino la suma de experiencias que ofrece a quienes buscan desconectarse del ritmo urbano. Sus calles tranquilas, el ambiente sereno y los paisajes abiertos crean el marco ideal para disfrutar de una escapada donde la gastronomía ocupa un lugar central.

Roque Pérez, el pueblo de los almacenes de campos Foto: Instagram @@turismoroqueperez

Almacenes de campo: el corazón del pueblo

Uno de los elementos más característicos de Roque Pérez es su histórica red de almacenes de campo, espacios que nacieron hace décadas como puntos de abastecimiento para trabajadores rurales y viajeros. Con el paso del tiempo, muchos de ellos fueron transformándose en comedores y restaurantes, sin perder su esencia original. Conservan muebles antiguos, fotos en sepia, objetos históricos y una ambientación que invita a viajar al pasado.

En estos almacenes, las recetas tradicionales son protagonistas. Se destacan las empanadas caseras, los asados a fuego lento, los guisos humeantes y las pastas artesanales. Todo se elabora con productos locales, muchos de ellos de origen artesanal, lo que refuerza la conexión entre la tierra, los productores y los visitantes.

Entre los más reconocidos se encuentran Almacén Don Lalo, La Unión, La Paz Ramos Generales, La Paz Chica y San Francisco, que forman parte del circuito gastronómico más emblemático del pueblo. Estos espacios, además de ofrecer comidas abundantes, permiten vivir una experiencia inmersiva en la cultura bonaerense.

A poco más de dos horas de CABA Foto: Instagram @@turismoroqueperez

Un destino con identidad y memoria

Además de su propuesta culinaria, Roque Pérez invita a recorrer lugares históricos que ayudan a comprender su identidad. Uno de los más destacados es el Cine Club Colón, uno de los pocos cines rurales que continúan funcionando en la provincia. Su presencia refuerza la idea de un pueblo que conserva su patrimonio y apuesta por la cultura.

El turismo rural encuentra en Roque Pérez un equilibrio singular: buena comida, historia viva y un entorno que respira tranquilidad. No se trata solo de un punto para “ir a comer bien”, sino de un destino que permite reconectar con las raíces y disfrutar de un ritmo más humano.

El pueblo que se destaca por su comida casera Foto: Instagram @@turismoroqueperez

Una escapada ideal todo el año

Roque Pérez se consolidó como una opción perfecta para visitas de fin de semana, aunque también es ideal para una salida de un solo día. Su cercanía con CABA y su oferta gastronómica lo vuelven un imán para quienes buscan experiencias auténticas sin recorrer grandes distancias. Con eventos especiales como “La Noche de los Almacenes”, el pueblo continúa expandiendo su atractivo y fortaleciendo su vínculo con el turismo rural.

Cómo llegar a Roque Pérez

Llegar a Roque Pérez es sencillo, otro punto a favor para quienes buscan una escapada rápida. El pueblo se encuentra sobre la Ruta Nacional 205, la misma que conecta Ezeiza con Cañuelas, y está a solo 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El viaje en auto permite disfrutar del paisaje pampeano con campos abiertos, horizontes largos y una sensación de calma que empieza antes de llegar.