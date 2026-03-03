Escapadas cerca de Buenos Aires sin auto para jubilados:

Pasear cerca y sin auto Foto: Foto generada con IA

Si sos jubilado y querés disfrutar de una escapada tranquila, económica y sin necesidad de manejar, marzo es el mes ideal. El clima más templado, la menor cantidad de turistas y la amplia oferta de trenes, micros y combis hacen que viajar desde Buenos Aires sea cómodo y accesible. A continuación, te mostramos los mejores destinos para una escapada sin auto, perfectos para descansar, pasear y disfrutar al ritmo que vos elijas.

1. Tigre: la escapada más fácil y accesible desde Buenos Aires

Llegar a Tigre es muy simple: el Tren Mitre te deja en pleno centro, a pasos del río y del famoso Puerto de Frutos. Es un destino ideal para caminatas suaves, paseos en catamarán y almuerzos frente al agua.

En marzo, la temperatura es perfecta para disfrutar del Delta sin el calor fuerte del verano.

Tigre, Buenos Aires. Foto: Expedia

Imperdibles para jubilados:

Paseo en barco por el Delta

Puerto de Frutos (todo al aire libre)

Museo de Arte Tigre

Tren de la Costa

2. San Antonio de Areco: tradición y tranquilidad sin manejar

A solo dos horas en combi desde CABA, Areco es uno de los pueblos más lindos de la Provincia. Sus calles coloniales, museos y pulperías lo convierten en un destino perfecto para un paseo relajado y seguro.

Estancia La Bamba de Areco, en San Antonio de Areco, elegida por Liam Gallagher de Oasis Foto: La Bamba de Areco

Qué hacer en Areco:

Museo Ricardo Güiraldes

Recorrer la costanera del río Areco

Comer en pulperías con menú económico

Caminar por el casco histórico

3. La Plata: cultura, museos y naturaleza con transporte directo

Desde Constitución salen micros y trenes hacia La Plata durante todo el día, lo que la hace muy accesible. Es una ciudad llena de museos, espacios verdes y propuestas gratuitas, ideal para una salida de día completo.

La Plata, "la ciudad perfecta" Foto: Instagram @hotelgrandbrizo.lp

Recomendados en marzo:

Museo de Ciencias Naturales

Catedral de La Plata

Paseo del Bosque

Actividades culturales y ferias

4. Luján: fe, historia y un paseo tranquilo sin necesidad de auto

Luján es uno de los destinos preferidos en la provincia gracias a su combinación de patrimonio religioso y museos. Se llega fácilmente en tren o micro, y marzo es ideal para visitarlo sin aglomeraciones.

Qué ver:

Basílica de Luján

Complejo Museográfico Enrique Udaondo

Paseo por el casco histórico

5. Quilmes: costa del río, museos y gastronomía accesible

A solo minutos desde Constitución en tren, Quilmes ofrece una costanera renovada, espacios verdes y propuestas culturales ideales para jubilados.

Actividades recomendadas:

Caminata por la Ribera

Museo del Transporte

Visita a la Cervecería Quilmes

Meriendas frente al río

¿Por qué marzo es ideal para que los jubilados viajen sin auto?