Canal 26
Por Canal 26
martes, 3 de marzo de 2026, 20:30
Pasear cerca y sin auto
Pasear cerca y sin auto Foto: Foto generada con IA

Si sos jubilado y querés disfrutar de una escapada tranquila, económica y sin necesidad de manejar, marzo es el mes ideal. El clima más templado, la menor cantidad de turistas y la amplia oferta de trenes, micros y combis hacen que viajar desde Buenos Aires sea cómodo y accesible. A continuación, te mostramos los mejores destinos para una escapada sin auto, perfectos para descansar, pasear y disfrutar al ritmo que vos elijas.

1. Tigre: la escapada más fácil y accesible desde Buenos Aires

Llegar a Tigre es muy simple: el Tren Mitre te deja en pleno centro, a pasos del río y del famoso Puerto de Frutos. Es un destino ideal para caminatas suaves, paseos en catamarán y almuerzos frente al agua.

En marzo, la temperatura es perfecta para disfrutar del Delta sin el calor fuerte del verano.

Tigre, Buenos Aires. Foto: Expedia

Imperdibles para jubilados:

  • Paseo en barco por el Delta
  • Puerto de Frutos (todo al aire libre)
  • Museo de Arte Tigre
  • Tren de la Costa

2. San Antonio de Areco: tradición y tranquilidad sin manejar

A solo dos horas en combi desde CABA, Areco es uno de los pueblos más lindos de la Provincia. Sus calles coloniales, museos y pulperías lo convierten en un destino perfecto para un paseo relajado y seguro.

Estancia La Bamba de Areco, en San Antonio de Areco, elegida por Liam Gallagher de Oasis Foto: La Bamba de Areco

Qué hacer en Areco:

  • Museo Ricardo Güiraldes
  • Recorrer la costanera del río Areco
  • Comer en pulperías con menú económico
  • Caminar por el casco histórico

3. La Plata: cultura, museos y naturaleza con transporte directo

Desde Constitución salen micros y trenes hacia La Plata durante todo el día, lo que la hace muy accesible. Es una ciudad llena de museos, espacios verdes y propuestas gratuitas, ideal para una salida de día completo.

La Plata, "la ciudad perfecta" Foto: Instagram @hotelgrandbrizo.lp

Recomendados en marzo:

  • Museo de Ciencias Naturales
  • Catedral de La Plata
  • Paseo del Bosque
  • Actividades culturales y ferias

4. Luján: fe, historia y un paseo tranquilo sin necesidad de auto

Luján es uno de los destinos preferidos en la provincia gracias a su combinación de patrimonio religioso y museos. Se llega fácilmente en tren o micro, y marzo es ideal para visitarlo sin aglomeraciones.

Qué ver:

  • Basílica de Luján
  • Complejo Museográfico Enrique Udaondo
  • Paseo por el casco histórico

5. Quilmes: costa del río, museos y gastronomía accesible

A solo minutos desde Constitución en tren, Quilmes ofrece una costanera renovada, espacios verdes y propuestas culturales ideales para jubilados.

Actividades recomendadas:

  • Caminata por la Ribera
  • Museo del Transporte
  • Visita a la Cervecería Quilmes
  • Meriendas frente al río

¿Por qué marzo es ideal para que los jubilados viajen sin auto?

  • Clima templado: perfecto para caminar y pasear.
  • Menos turistas: destinos más tranquilos y con mejor atención.
  • Precios accesibles: hay más promociones y menos demanda.
  • Transporte frecuente: trenes, micros y combis disponibles todo el día.