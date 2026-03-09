Áncora restaurante. Foto: Instagram/ancora_ba

Buenos Aires está llena de restaurantes clásicos que los turistas se desesperan por conocer. Sin embargo, muchos de ellos son bodegones tradicionales donde la variedad de platos suele ser acotada.

En ese sentido, Áncora llegó para romper con el estereotipo de la comida porteña y se posiciona como un referente gastronómico gracias a su propuesta diferente, pero que conquista a cualquier comensal.

Áncora restaurante. Foto: Instagram/ancora_ba

Con un ambiente cálido y familiar, este rincón ubicado en la zona portuaria recibe a los turistas y ciudadanos con los brazos abiertos y una amplia carta que tiene platos caseros, abundantes y a precios accesibles.

Alejado del bullicio, este local gastronómico se convirtió en uno de los restaurantes más emblemáticos del momento. Abre sus puertas todos los días, de 7 a 10.30 horas y de 12 a 23.30 horas, y cuenta con capacidad para 60 personas aproximadamente.

Áncora restaurante. Foto: Instagram/ancora_ba

Los platos más recomendados de Áncora

Si bien el restaurante permite disfrutar de un buen café con medialunas, yogur con granola o tostadas para un desayuno delicioso, el punto fuerte está en las propuestas pensadas para el almuerzo y la cena.

Durante el mediodía ofrece un menú ejecutivo ideal para quienes trabajan en la zona, mientras que por la noche se transforma en un espacio más íntimo, perfecto para una cena en familia o con amigos.

Áncora restaurante. Foto: Instagram/ancora_ba

Entre los platos más pedidos se destaca el pappardelle casero con estofado de carne al hueso. También sobresalen el clásico revuelto Gramajo, el bife de chorizo con puré de papa y chimichurri, y la pesca a la plancha con puré de calabaza, espinacas salteadas y avellanas.

Para el postre, no puede faltar el tradicional flan con dulce de leche y crema, almendrado o mousse de chocolate.

Pappardelle casero con estofado en Áncora. Video: Instagram/ancora_ba

En cuanto a las bebidas, la carta incluye etiquetas de bodegas independientes como Zaha, Riccitelli y Antro, además de espumantes y cócteles frescos.

Dónde queda y cómo llegar a Áncora

Áncora se encuentra en el Pasaje Pedro Zanni, una zona cerca del puerto. Llegar a Áncora es simple y rápido, ya que se encuentra cerca del puerto y está bien conectado con transporte público. Se pueden tomar las líneas de colectivo 100, 108, 143, 33, 7, 115 o 150 que pasan por la zona.

Otra opción es el tren, bajando en la estación Retiro de las líneas Mitre, San Martín o Belgrano Norte y caminar algunos metros hasta llegar a destino. Además, también se puede llegar en coche de manera particular.