Bodegón Corrales. Foto: Instagram/corralesrestaurant

El barrio de Mataderos logró identidad a lo largo de los años con su mayor fuerte: la carne. Entre frigoríficos, una plaza gigante y casas bajas está Corrales, un bodegón que se volvió un punto de encuentro para turistas y vecinos.

Decorado con los colores de Nueva Chicago, el club del barrio, el restaurante nació en 2007 de la mano de Jorge Norcini y ofrece gran cantidad de platos que enamoran a cualquier paladar. Las pastas, la carne y las opciones de mar son de las más elegidas.

Bodegón Corrales. Foto: Instagram/corralesrestaurant

Con el paso de los años, el primer local quedó chico y en 2014 lograron expandirse y se mudaron a un edificio más grande que estuvo abandonado por casi 30 años. Corrales abre todos los mediodías.

Cuáles son los platos preferidos de Corrales

En este bodegón la experiencia empieza desde la entrada: hay rabas doradas y tiernas que se sirven en porciones aptas para compartir. También hay buñuelos de verdura, empanadas de carne cortada a cuchillo de bife de chorizo y, para los que buscan un comienzo distinto, hay gambas al ajillo y ostiones a la parmesana.

Bodegón Corrales. Foto: Instagram/corralesrestaurant

Si bien Mataderos es un barrio representado por la carne, los dueños agregaron propuestas distintas al resto: la carta ofrece varias opciones de mar. Ostiones, calamares, gambas y un gran pulpo son lo más destacado de la carta por su originalidad. Su idea es diferenciarse de los bodegones tradicionales, pero sin perder la escencia.

Sin embargo, también hay opciones como el bife de chorizo que se puede pedir de dos formas: a la parrilla, un clásico, o en “bife Corrales”, que viene con papas fritas, huevos fritos, provoleta y morrón asado.

Bodegón Corrales. Foto: Instagram/corralesrestaurant

Las pastas son otra de las opciones más destacadas de la carta. Además de lo clásico, también ofrecen canelones de pollo, panceta y brócoli gratinados con salsa mixta y fusili de mar bañados en una salsa tipo cazuela. Incluso hay opciones vegetarianas.

Pero el plato estrella de Corrales es el pulpo a la gallega, que se sirve entero, con dos tentáculos grandes y papas como guarnición.

Bodegón Corrales. Foto: Instagram/corralesrestaurant

Cómo llegar a Corrales desde el Obelisco

Para llegar a Corrales, ubicado en Avenida de los Corrales 6802, desde el Obelisco hay que dirigirse hacia el oeste por Avenida 9 de Julio hasta tomar Avenida Rivadavia. Continuar por Rivadavia varias cuadras en dirección a Liniers y, al llegar a la zona de Flores, empalmar con Avenida Juan Bautista Alberdi. Seguir por Alberdi hasta cruzar con Avenida de los Corrales.

En transporte público se puede ir con la Línea A del Subte hasta la estación San Pedrito (última parada) y, desde allí, combinar con un colectivo que se dirija hacia Mataderos y pase por Avenida de los Corrales.