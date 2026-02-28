El rincón dulce de Caballito con café de especialidad y tortas elaboradas por sus propios dueños:

Cafetería UGÁ Coffee House. Foto: Instagram/uga.coffee.house

Una de las cafeterías más exclusivas y tradicionales se encuentra sobre una de las principales avenidas de Caballito. Se trata de Ugá Coffee House, un espacio donde todos los productos son elaborados por sus propios dueños.

Además de su destacada pastelería artesanal, el aroma a café recién molido y el ambiente cálido invitan a pasar una mañana o tarde agradable y desconectarse de la rutina.

La carta incluye desde los cafés clásicos —espresso, cortado y cappuccino— hasta opciones frías más elaboradas como iced flat white o iced latte doble.

Sin embargo, lo que más atrae a los clientes son sus generosas porciones de torta, bien rellenas y sabrosas. Entre las más elegidas se encuentran:

Carrot cake

Chocolinas

Matilda vegana

Vasca de pistacho

Crumble de manzana

Cheesecake de chocolate blanco y frambuesa

Vasca

Block

Las porciones rondan los 8 mil pesos. También hay propuestas saladas, como tostados, chipá, scones y otras opciones ideales para acompañar el café.

Ugá Coffee House se convirtió en un punto de encuentro en el barrio: es ideal para reuniones informales, encuentros entre amigos y celebraciones de cumpleaños, con una propuesta exclusiva que ofrece el local.

En una zona donde la oferta gastronómica crece día a día, este espacio en Caballito logra destacarse por su identidad, la atención personalizada y esa sensación de sentirse como en casa desde el primer bocado.

Cómo llegar a la cafetería

Ugá Coffee House está ubicada en Av. Ángel Gallardo 816 y una de las opciones más prácticas es utilizar la Línea B de subte y bajar en la estación Ángel Gallardo. Desde ese punto, solo hay que caminar unos minutos hasta llegar al lugar, que abre de lunes a sábados de 8 a 20 horas, y domingos de 9 a 20 horas.

También se puede acceder en colectivo, ya que varias líneas circulan por la zona y tienen paradas sobre la avenida Ángel Gallardo o en calles cercanas. Otra alternativa es llegar en auto, ingresando la dirección en cualquier aplicación de navegación para obtener el recorrido más rápido según el punto de partida.

La zona es de fácil acceso y se encuentra cerca de Parque Centenario, un punto de referencia muy conocido del barrio.