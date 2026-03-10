Sierra de Famatina, La Rioja. Foto NA.

En el extremo norte de la provincia de La Rioja, al pie del imponente Nevado de Famatina, se encuentra un destino que combina historia, cultura y naturaleza en proporciones iguales. Famatina, un pueblo de apenas 7.000 habitantes, fue recientemente preseleccionado por la Organización Mundial del Turismo, organismo de la Organización de las Naciones Unidas, como uno de los pueblos más hermosos del mundo, un reconocimiento que destaca su riqueza natural y cultural, perfecto para que los jubilados disfruten de un descanso soñado.

Rodeado de montañas, valles fértiles y formaciones rocosas de tonos rojizos y ocres, Famatina se convierte en un escenario ideal para quienes buscan tranquilidad y paisajes únicos. Su ubicación estratégica sobre la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 78 facilita el acceso: desde Buenos Aires son unas 15 horas en auto, desde Mendoza alrededor de 8, y apenas 2 desde la capital riojana.

Cañon del ocre en Famatina, La Rioja. Foto: argentina.gob.ar

Caminar por sus calles es retroceder en el tiempo. La arquitectura colonial sencilla, las casas de adobe y las antiguas capillas se combinan con el silencio de sus plazas y callejones, ofreciendo un recorrido histórico que fascina tanto a locales como a turistas.

La gastronomía local también forma parte de la experiencia. Vinos de altura, empanadas riojanas, locro, chanfaina y dulces caseros invitan a descubrir sabores tradicionales que complementan el viaje. Los veranos calurosos y los inviernos templados permiten disfrutar del entorno durante todo el año, ya sea recorriendo el pueblo o explorando la naturaleza que lo rodea.

Sierras del Famatina. Fuente: Turismo Catamarca

Para los amantes del aire libre, Famatina es un verdadero paraíso. Los senderos que parten desde el pueblo llevan a miradores como La Cruz, recorren circuitos emblemáticos como el Circuito Encantado y permiten descubrir la misteriosa Cueva de las Brujas.

Qué atractivos turísticos tiene Famatina

Uno de los mayores atractivos naturales es el Cañón del Ocre, con sus impresionantes paredes rojizas, amarillas y anaranjadas, producto de la oxidación de minerales como el hierro. Este paisaje suele visitarse junto al histórico Qhapaq Ñan, también conocido como Camino del Inca, y la antigua Mina La Mejicana, formando un itinerario inolvidable.

Además, la fauna autóctona acompaña la experiencia: cóndores, guanacos y otras especies habitan las montañas y quebradas, haciendo de cada excursión una oportunidad para conectar con la naturaleza. Trekking, ciclismo y caminatas guiadas son algunas de las actividades que permiten descubrir la riqueza de este pueblo riojano, donde la historia, la cultura y el paisaje conviven en perfecta armonía.

Famatina se posiciona así como un destino imperdible para quienes buscan paisajes únicos, historia y tradiciones vivas en el corazón del noroeste argentino.

Cómo llegar a Famatina

Llegar a Famatina es relativamente sencillo, ya que el pueblo se encuentra conectado por rutas nacionales y provinciales que lo vinculan con distintos puntos del país.

Desde Buenos Aires:

El viaje en auto es de aproximadamente 1.150 kilómetros y puede demorar entre 14 y 15 horas, según el tránsito y las paradas. El recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, continuar por la Ruta Nacional 60 y luego conectar con la Ruta Nacional 40. Desde allí se accede a Famatina a través de la Ruta Provincial 78.

Desde La Rioja (capital provincial):

La distancia es de unos 200 kilómetros y el trayecto dura alrededor de 2 horas y media. Se toma la Ruta Nacional 38 hasta Chilecito y desde allí se continúa por la Ruta Provincial 78 hasta Famatina.