Dónde comer el mejor asado criollo Foto: Foto generada con IA

Si estás buscando una escapada rápida desde la Ciudad de Buenos Aires, existe un destino ideal para desconectar del ruido urbano sin recorrer largas distancias. Se trata de San Andrés de Giles, un histórico y apacible pueblo bonaerense ubicado a solo 100 kilómetros de la capital, reconocido por su fuerte identidad rural, sus espacios tranquilos y su exquisita gastronomía criolla.

Se puede aprovechar de una buena gastronomía. Foto: Cronos Noticias

Un pueblo con historia viva

Fundado en 1806, San Andrés de Giles conserva un carácter tradicional que atrae a quienes buscan un viaje al pasado. Sus calles arboladas, sus construcciones antiguas y su ambiente sereno reflejan una Argentina clásica, donde el tiempo parece correr más lento. El pueblo también destaca por ser el lugar de nacimiento del expresidente Héctor Cámpora, cuya casa forma parte del patrimonio cultural local.

El casco histórico reúne edificios emblemáticos que permiten un recorrido relajado y cargado de historia. Entre los puntos más atractivos se encuentran:

Palacio Municipal , construido en 1910 y conocido por su arquitectura tradicional.

Iglesia San Andrés Apóstol , donde se celebró la primera misa dedicada al santo patrono.

Posta Figueroa , una antigua posta colonial que funcionó como sitio clave durante los primeros años del país.

Casa Méndez, muy admirada por sus detalles arquitectónicos únicos. , muy admirada por sus detalles arquitectónicos únicos. ]

Gastronomía criolla: el paraíso del asado bonaerense

San Andrés de Giles es uno de los destinos preferidos para quienes disfrutan de un asado tradicional. El pueblo cuenta con pulperías y bodegones que mantienen viva la cocina auténtica de campo. Entre los más recomendados se encuentran “2 de Mayo” y “El Viejo Tropezón”, dos lugares que ofrecen cortes de carne de primer nivel, acompañados de vinos y productos locales.

Además del asado, estas pulperías completan la experiencia con platos criollos que representan la esencia gastronómica de la región.

Espora, partido de San Andrés de Giles. Foto: Instagram/almacen.espora

Naturaleza y tranquilidad para descansar

La ubicación del pueblo, rodeada de campos y estancias, lo convierte en un destino ideal para desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad. Sus calles tranquilas y los paisajes rurales invitan a caminatas relajadas, paseos fotográficos y jornadas de descanso al aire libre.

La zona es perfecta para disfrutar actividades simples: mate en la plaza, recorridos a pie, observación de arquitectura o un almuerzo de campo bajo la sombra de árboles centenarios.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

San Andrés de Giles se encuentra estratégicamente cerca de CABA, lo que lo vuelve accesible para escapadas de un día o de fin de semana.

En auto : se llega por la Ruta Nacional 7 , en un viaje de aproximadamente 1 hora y 15 minutos .

En micro: desde la Terminal de Retiro salen servicios directos que tardan cerca de 1 hora y 30 minutos.

Una escapada ideal para descansar y comer bien

Con su equilibrio entre historia, naturaleza y buena comida, San Andrés de Giles se posiciona como una de las mejores escapadas cercanas a Buenos Aires. Perfecto para parejas, familias o grupos de amigos que buscan paz, tradición y sabores auténticos, este pueblo bonaerense ofrece una experiencia completa sin alejarse demasiado de la ciudad.

Si querés desconectar, respirar aire de campo y disfrutar un asado inolvidable, este destino es exactamente lo que estás buscando.