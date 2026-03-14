Las espectaculares termas de San Luis Foto: Foto generada con IA

Si estás buscando un destino cercano, accesible y perfecto para desconectar durante el próximo feriado de marzo, las termas de San Luis son una de las mejores opciones del país. Rodeadas de paisajes serenos y con aguas medicinales reconocidas por sus propiedades terapéuticas, las localidades de Balde y San Gerónimo forman un circuito termal único que combina relax, naturaleza y salud.

Estas dos joyas puntanas están ubicadas a pocos kilómetros de la capital provincial y son ideales tanto para una escapada rápida como para un descanso más prolongado. Lo mejor: funcionan todo el año, gracias a sus piletas climatizadas y a la temperatura natural del agua que surge desde las profundidades de la tierra.

A dónde viajar en marzo Foto: prensa san luis

Balde: aguas termales a 43°C y relax absoluto

Balde es uno de los destinos termales más emblemáticos de San Luis y una parada obligada para quienes buscan bienestar físico y mental. A solo 30 minutos de la capital, ofrece aguas que brotan naturalmente a 43°C, con una composición alcalina, bicarbonatada, clorurada y sulfatada que ayuda a aliviar dolores musculares, mejorar la circulación, relajar tensiones y revitalizar la piel.

El Centro Termal Municipal, ubicado en una antigua hostería provincial inaugurada en 1942, cuenta con piletas al aire libre, piletas climatizadas, baños termales privados y un entorno ideal para descansar en silencio y naturaleza.

Además, el pueblo conserva su ritmo pausado y su identidad ligada al termalismo desde 1938, lo que lo convierte en un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad sin multitudes. Caminatas suaves, visitas a la antigua estación de tren y paseos por caminos rurales completan una experiencia desestresante.

Turismo termal Foto: prensa san luis

San Gerónimo: la tranquilidad de las sierras puntanas

A solo 27 km de la ciudad de San Luis se encuentra San Gerónimo, otro punto fuerte del circuito termal. Aquí las aguas surgen desde 451 metros de profundidad y llegan a 39°C, ideales para tratamientos naturales y descanso profundo.

La localidad ofrece dos balnearios —uno municipal y otro privado— con piletas al aire libre, piletas climatizadas, boxes individuales, quinchos, asadores y espacios deportivos, todo rodeado de un entorno boscoso perfecto para desconectar de la rutina.

Sus aguas poseen propiedades tónicas, antirreumáticas, revitalizantes y antisépticas, por lo que es un destino elegido por quienes buscan mejorar su bienestar de manera natural.

Cómo llegar a las termas

A Balde: se llega por Ruta Nacional 7 y Ruta Provincial 15, a unos 30 km de San Luis capital.

A San Gerónimo: desde San Luis se toma la Ruta Nacional 147 hacia el noroeste y se recorren 27 km hasta el complejo termal.

El destino perfecto para marzo

Con su clima agradable, su cercanía a la capital puntana y la posibilidad de vivir una experiencia realmente reparadora, Balde y San Gerónimo son dos escapadas ideales para aprovechar el próximo feriado de marzo. Ya sea para relajar el cuerpo, renovar energías o simplemente disfrutar de un paisaje sereno y distinto, las termas de San Luis ofrecen un combo perfecto para empezar el año con bienestar.