Café de García, el bar notable que enamoró a Maradona con su picada. Foto: Google Maps

Entre los rincones de Buenos Aires se encuentran una gran cantidad de históricos locales gastronómicos, cuyas puertas fueron atravesadas por políticos, tangueros, deportistas y otros tantos famosos. Uno de ellos es Café de García, inaugurado en 1927 y que supo enamorar a Diego Armando Maradona con un plato único.

Ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, precisamente en la esquina de Sanabria y Varela, este bar notable fue fundado por el inmigrante asturiano Metodio García y su esposa, Carolina Urbina. Con el tiempo fue cambiando de dueños y sufrió varias remodelaciones, aunque nunca perdió su esencia.

Café de García, el bar notable que enamoró a Maradona con su picada. Foto: Google Maps

Cómo es y cuánto sale la picada de Café de García que enamoró a Diego Maradona

Cuando Maradona vivía en el famoso piso de Segurola y Habana 4310 tenía la costumbre de visitar Café de García para comer una picada de 19 platitos en la actualidad se sigue sirviendo.

Con opciones frías, calientes y dips, el menú se volvió con el tiempo en uno de los clásicos de la carta, debido a que ofrece un recorrido gastronómico mezclando fiambres, escabeches, fritos y otras especialidades.

La picada García está compuesta por:

Fríos : porotos pallares marinados; vitel toné; tortilla; berenjenas en escabeche; pavita en escabeche; pionono; leberwurst y pickles; chorizo candelario y queso tandil; jamón crudo y roquefort; aceitunas marinadas; y salame chacarero y queso holandita.

Calientes: croquetas de panceta, papa y verdeo; croquetas de puerro y pollo con salsa vizcaína; panzottis con salsa vizcaína; papas fritas; salchichas evueltas en panceta y glaseadas al vermú; buñuelos de espinaca y ricota; albóndigas con salsa fileto y rabas.

Café de García, el bar notable que enamoró a Maradona con su picada. Foto: Google Maps

Según se puede leer en el menú, en abril de 2026 esta picada tiene un precio de $45.000 en la opción para 2 personas y de $65.000 para 4 comensales. Además, pagando un adicional se le puede cambiar el jamón crudo nacional por uno español. Más allá de su gran tamaño y variedad, el plato fue evolucionando con el tiempo sin perder su esencia.

Más allá del tono gastronómico, el vínculo con Maradona forma parte de la historia viva del bar: en sus paredes todavía se conservan recuerdos del paso de Diego por el lugar, incluida una camiseta autografiada por él mismo que sigue colgada en el local y un espacio al aire libre con un mural en homenaje al “Diez”.

Cómo es y cuáles son los precios del menú de Café de García

Además de la famosa picada, el local ofrece una gran variedad de entradas, platos principales, postres y bebidas. Uno de ellos es el Ojo Diego Armando, que cuesta $32.500 viene acompañado con fideos a la manteca de hierbas, huevo frito, morrón asado y chimichurri.

En tanto, las diferentes milanesas van de $29.500 a $33.500, las ensaladas no superan los $14.500 y las pastas empiezan en los $14.500, con la opción de agregar distintas salsas. El menú también posee platos surtidos, pescado, sandwiches y opciones sin gluten.

Los interesados pueden consultar todos los platos y bebidas con sus respectivos precios en el perfil de Instagram del local.

Café de García, el bar notable que enamoró a Maradona con su picada. Foto: Google Maps

Dónde queda Café de García, el bar notable al que iba Maradona

Con el correr del tiempo, el negocio quedó en manos de los hijos de García: Hugo y Rubén. Tras la muerte de este último en 2015, el negocio siguió al mando de su hermano hasta 2022, cuando decidió venderlo. Después de dos años de profundas remodelaciones, el bar reabrió en enero de 2024 bajo la gestión de un grupo de empresarios gastronómicos que apostaron por conservar su identidad original.

El Café de García, próximo a cumplir un siglo de historia, es además uno de los bares notables de Buenos Aires y conserva en sus paredes relatos de distintas generaciones de clientes. Se encuentra ubicado en la calle Sanabria 3302, en la esquina que la cruza con José Pedro Varela.