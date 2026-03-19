Escapadas termas para chicos Foto: Foto generada con IA

El feriado XXL del 24 de marzo se acerca y miles de familias buscan destinos accesibles, divertidos y con opciones para todas las edades. Entre las alternativas más elegidas del país, las termas se posicionan como la escapada ideal: combinan relax, naturaleza y actividades infantiles que garantizan entretenimiento asegurado.

Para ayudarte a elegir, reunimos las tres mejores termas de Argentina especialmente recomendadas para ir con chicos, según su infraestructura, servicios familiares y atractivos acuáticos. Todas estas opciones cuentan con piletas termales, parques recreativos y entornos seguros que las convierten en una apuesta perfecta para viajar con los más pequeños.

1. Termas de Federación (Entre Ríos)

Parque Termal de Federación. Foto: NA.

La número uno para viajar con niños

Las Termas de Federación son, sin dudas, el complejo más destacado cuando se trata de turismo familiar. Ubicadas en Entre Ríos, se han ganado el título de destino líder gracias a su enorme parque acuático, piletas templadas y espacios diseñados especialmente para chicos.

Según Turismo de Termas, Federación ofrece múltiples piscinas de distintas temperaturas y un parque acuático temático con toboganes, juegos interactivos y sectores de poca profundidad pensados para los más pequeños. Además, todo el predio cuenta con guardavidas capacitados, áreas verdes amplias y piscinas moderadas ideales para que los chicos puedan disfrutar sin riesgos.

Federación es uno de los mejores parques acuáticos termales del país, combinando diversión para los chicos y relax para los adultos.

Por qué elegir Federación en el feriado XXL:

Parque acuático integrado con toboganes y pileta de olas.

Seguridad y supervisión en todas las áreas.

Gran oferta hotelera y gastronómica para familias.

Ideal para pasar todo el día sin necesidad de salir del complejo.

2. Termas de Cacheuta (Mendoza)

Parque Termal Cacheuta. Fuente: Turismo Mendoza

Naturaleza y aventura para grandes y chicos

En plena Cordillera de los Andes, el Parque Termal Cacheuta ofrece una experiencia distinta: pozones termales, piletas de piedra, paisajes montañosos y un ambiente natural único. Es ideal para familias que buscan combinar agua, descanso y un contacto real con la naturaleza.

Cacheuta ofrece piletas interiores y exteriores, circuitos termales naturales y aguas de diferentes temperaturas, convirtiéndolo en un destino apto tanto para chicos como para adultos mayores.

También su cercanía a Mendoza capital (a menos de una hora) lo convierte en una escapada accesible para el fin de semana largo, con aguas medicinales y áreas de relax en un entorno montañoso seguro para familias.

Por qué elegir Cacheuta:

Escenario natural único y fotos garantizadas.

Circuitos termales y piletas con distintas temperaturas.

Ideal para familias que buscan relax y naturaleza.

Servicios gastronómicos y spa.

3. Termas de Río Hondo (Santiago del Estero)

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Foto: Tripadvisor

La capital termal del país, totalmente “family friendly”

La ciudad de Río Hondo es famosa por estar construida sobre una napa termal natural. Esto significa que prácticamente todos sus hoteles tienen piletas de agua termal, convirtiéndola en un destino ideal para familias durante todo el año.

Según Canal 26 y MDZ Online, Río Hondo ofrece aguas alcalinas y sulfurosas recomendadas para el bienestar físico, junto con parques acuáticos, piletas amplias y actividades recreativas diseñadas para chicos.

Además, cuenta con una gran infraestructura turística: hoteles familiares, restaurantes y paseos accesibles para caminar con niños.

Por qué elegir Río Hondo:

Gran cantidad de piletas y parques acuáticos.

Ciudad completamente orientada al turismo termal.

Hotelería pensada para familias.

Actividades extras: museos, costanera y ciclovías.

¿Cuál elegir para este feriado XXL?

Si buscás máxima diversión para chicos, el mejor destino es Federación.Si preferís naturaleza y paisajes únicos, elegí Cacheuta.Si querés variedad, comodidad y servicios completos, Río Hondo es tu opción.