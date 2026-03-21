Las mejores termas para jubilados sin auto en Buenos Aires:

Termas para jubilados Foto: Foto generada con IA

Encontrar un destino termal cerca de la Ciudad de Buenos Aires que sea accesible sin auto, económico y especialmente cómodo para jubilados es completamente posible. En 2026, diversas opciones en la provincia y algunas muy cercanas ofrecen aguas mineralizadas con beneficios terapéuticos, tarifas con descuento y, sobre todo, formas de llegar en transporte público, algo clave para quienes buscan viajar tranquilos y sin complicaciones.

A continuación, te presentamos las mejores termas accesibles para jubilados sin auto, ideales para una escapada de relax en cualquier época del año.

1. Termas de Dolores, la mejor opción para llegar en tren

Termas de Dolores. Foto: termasdolores.com.ar

Se puede llegar sin auto

Tarifas con descuento para jubilados

Complejo renovado en 2026

Las Termas de Dolores se posicionan como una de las alternativas más prácticas para jubilados que no manejan. Según INFOZONA, el complejo permite llegar incluso en tren, una ventaja enorme para quienes prefieren un viaje directo, económico y seguro.

El predio está ubicado sobre la Autovía 2, pero su cercanía a la estación ferroviaria de Dolores facilita el acceso mediante servicios de tren de larga distancia y combinaciones locales. Una vez en la ciudad, se puede completar el trayecto en taxi o remis.

Beneficios del complejo

Piscinas de agua dulce y salada entre 32°C y 38°C.

Hoteles, gastronomía ampliada y servicios renovados en 2026.

Ambiente tranquilo, ideal para adultos mayores.

Tarifas 2026 para jubilados

$14.400, según los precios actualizados de marzo de 2026.

2. Termas del Salado: el clásico más cercano a CABA (acceso con ómnibus interurbano + traslado)

Termas del Salado, General Belgrano. Foto: generalbelgrano.tur.ar

A 90 minutos de la Ciudad

Descuentos para jubilados

Tránsito sencillo sin auto

Las Termas del Salado, ubicadas en General Belgrano, son consideradas las termas más cercanas a CABA y uno de los destinos favoritos por su accesibilidad y precios especiales para adultos mayores. Si bien muchos visitantes llegan en auto, existen líneas de ómnibus interurbanos que conectan CABA con General Belgrano, facilitando el viaje para jubilados que luego pueden tomar un remis hasta el complejo (trayecto corto y económico).

Destacan que este complejo es la escapada ideal para jubilados, por su cercanía y sus servicios cómodos y seguros. Además, Clarín confirma que mantienen tarifas reducidas para este grupo durante la temporada.

Beneficios terapéuticos

Aguas de 41°C provenientes de 960 metros de profundidad.

Alto contenido en minerales como sodio, calcio y sulfatos.

Piletas cubiertas y semicubiertas.

Tarifas para jubilados

Entre $8.700 y $15.500, según la actualización más reciente de distintos medios.

3. Termas de Tapalqué: tranquilidad total y descuentos para jubilados

Termas de Tapalqué. Foto: Prensa

Viaje en ómnibus directo desde CABA hasta Tapalqué

Entorno silencioso y no masivo

Excelentes descuentos del IPS

El complejo termal municipal de Tapalqué es una joya del centro bonaerense. Si bien está más lejos que Dolores o el Salado, se puede llegar en colectivo desde Plaza Once o Retiro hasta Azul o Tapalqué, según disponibilidad de servicios. Desde allí, un corto traslado completa el trayecto.

Clarín señala que Tapalqué es una de las opciones con mayores beneficios económicos para jubilados, incluyendo descuentos del 25% y promociones especiales del IPS.

Beneficios del complejo

Aguas cloruradas, sulfatadas y sódicas ideales para dolores articulares.

Ambiente calmo, perfecto para adultos mayores.

Tarifas muy accesibles y predio de uso sencillo.

¿Cuál elegir si no tenés auto?

Si sos jubilado y buscás la mejor combinación de transporte + comodidad, esta es la recomendación final:

La más accesible sin auto: Termas de Dolores

Llegada en tren → traslado corto

Complejo moderno y fácil de recorrer

La más cercana a CABA: Termas del Salado

Ideal para viajes cortos

Llegada en bus interurbano a General Belgrano

La más económica: Termas de Tapalqué

Descuentos altos

Ambiente súper tranquilo

Viajar a las termas sin auto es totalmente posible y cada vez más cómodo. Ya sea en tren, bus o combinaciones cortas, los jubilados pueden disfrutar de aguas termales saludables, tarifas preferenciales y entornos seguros. Estas alternativas combinan bienestar, accesibilidad y precios razonables, tres factores esenciales para una escapada perfecta en 2026.