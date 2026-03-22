Termas de Entre Ríos, la mejor elección para disfrutar en el feriado largo. Foto: Freepik

Sin dudas, Entre Ríos es una de las provincias más elegidas de Argentina para una escapada de descanso. Cuando bajan las temperaturas, sus complejos termales se convierten en protagonistas porque combinan aguas cálidas, paisajes abiertos y propuestas pensadas para desconectarse de la rutina. La experiencia no se limita solo a entrar a una pileta caliente: muchos visitantes buscan allí alivio muscular, descanso mental y jornadas enteras de bienestar.

Las aguas termales entrerrianas se destacan por su composición mineral y por mantenerse en temperaturas elevadas durante todo el año. Quienes suelen viajar a estos destinos destacan especialmente la sensación de relajación inmediata que generan después de pocos minutos de inmersión, algo que vuelve a estos lugares muy buscados durante fines de semana largos y vacaciones de invierno. Además, cada complejo ofrece una experiencia distinta: algunos priorizan el perfil familiar, otros suman servicios de spa y otros se destacan por su entorno natural.

Unas termas ideales para jubilados. Foto: Federación Te Enamora

Cuánto cuesta entrar a las termas más elegidas de Entre Ríos en marzo de 2026

1. Termas de Colón

Ubicadas en una de las ciudades turísticas más visitadas de la provincia, sus aguas emergen a temperaturas cercanas a los 40 grados y el complejo está pensado para pasar el día completo. Tiene piletas cubiertas, sectores al aire libre y un parque acuático que suele ser elegido por familias con chicos. Uno de sus puntos fuertes es la cercanía con el centro urbano y con otros atractivos turísticos de la ciudad.

Las Termas de Colón tienen piletas cubiertas y al aire libre. Foto: termascolon.gov.ar

Dirección : Batalla de Cepeda 100, Colón, Entre Ríos

Precios: Entrada general ($19.000), Menores ($5.700), Jubilados ($7.600), Residentes locales ($9.500), Estacionamiento ($5.700).

2. Termas de Villa Elisa

Para muchos viajeros frecuentes, este complejo es uno de los más completos de la provincia porque combina termas, spa y alojamiento en un entorno muy cuidado. Sus piscinas cubiertas permiten disfrutar incluso en jornadas frías o lluviosas, mientras que los masajes terapéuticos y tratamientos corporales son uno de los servicios más buscados por quienes priorizan descanso profundo.

Las Termas de Villa Elisa son uno de los complejos termales más lindos de la provincia. Foto: termasvillaelisa.com

Dirección : Ruta 130 Km 20, E3265 Villa Elisa, Entre Ríos

Precios: Entrada general ($21.500), Menores ($10.800), Jubilados ($16.200), Residentes locales ($10.800), Estacionamiento ($4.500).

3. Termas de Federación

Es probablemente uno de los complejos termales más reconocidos del país. Sus aguas, que brotan a unos 38°C, son valoradas por visitantes que buscan aliviar molestias articulares, contracturas o simplemente descansar después de jornadas intensas. La ciudad desarrolló toda una identidad turística alrededor de este parque termal. Por estos motivos, suele tener una oferta muy amplia de gastronomía y hotelería.

Parque Termal de Federación, uno de los más elegidos por los jubilados. Foto: NA.

Dirección : Avenida Entre Ríos, E3206 Federación, Entre Ríos

Precios: Entrada general ($22.000), Niños ($11.000), Jubilados ($14.500), Personas con Certificado Único de Discapacidad (gratis).

4. Termas de La Paz

Su principal diferencial es el paisaje: está emplazado frente al río Paraná y ofrece uno de los atardeceres más valorados por quienes visitan el norte entrerriano. Con 11 piletas distribuidas en 12 hectáreas, combina amplitud, tranquilidad y temperaturas de agua que alcanzan los 41 grados. Suele ser elegido por quienes prefieren un ambiente menos masivo y más contemplativo.

En las Termas de La Paz se puede disfrutar del mejor atardecer. Foto: lapazentrerios.tur.ar

Dirección : Int. Lamboglia, La Paz, Entre Ríos

Precios: Entrada general locales ($5.000), Menores de 12 años locales ($3.000), Jubilados ($8.000), Estacionamiento ($3.000).

Qué termas conviene elegir según el tipo de viaje

Si la idea es viajar en familia, Colón y Federación suelen ofrecer más actividades complementarias y servicios gastronómicos. Para una escapada enfocada en spa y bienestar, Villa Elisa aparece como una de las opciones más completas. En cambio, quienes priorizan paisaje y tranquilidad suelen elegir La Paz, donde el entorno natural tiene un peso central en la experiencia.