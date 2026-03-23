Maimará, Jujuy Foto: COPILOT AI por Canal 26

Maimará es un pequeño y pintoresco pueblo ubicado en la provincia de Jujuy, en el corazón de la Quebrada de Humahuaca. Es un destino ideal para quienes buscan tranquilidad, paisajes únicos y una conexión directa con la cultura andina. Ganó el programa “Best Tourism Villages” de la ONU Turismo al imponerse entre más de 270 candidatos de 65 países. El jurado valoró especialmente su entorno natural único, su firme compromiso con la preservación cultural y su modelo de turismo sustentable.

El pueblo también se destaca por su ambiente relajado y auténtico. A diferencia de otros destinos más turísticos de la quebrada, mantiene un ritmo de vida más tranquilo. Allí podés recorrer ferias artesanales, conocer a los pobladores locales y probar comidas típicas del norte argentino como humitas, tamales y empanadas.

Maimará, Jujuy Foto: argentina.gob.ar

Maimará: el pueblo jujeño que se impuso ante 270 candidatos de 65 países

Maimará fue reconocido en el programa Best Tourism Villages impulsado por ONU Turismo, una iniciativa que distingue a destinos rurales de todo el mundo que se destacan por su compromiso con el turismo sostenible, la preservación cultural y el desarrollo local. En esta edición participaron más de 270 pueblos de 65 países, lo que convierte al reconocimiento en altamente competitivo a nivel global.

El proceso de selección es riguroso y evalúa múltiples criterios. Entre ellos se incluyen la conservación del patrimonio natural y cultural, la sostenibilidad económica, social y ambiental, la infraestructura turística, la seguridad, y la integración de la comunidad local en el desarrollo del turismo. También se valora la capacidad del destino para ofrecer experiencias auténticas sin perder su identidad.

Maimará, Jujuy Foto: -

En el caso de Maimará, se destacó especialmente su entorno natural dentro de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad, así como la fuerte participación de la comunidad en actividades productivas y turísticas. La vida local, las tradiciones andinas, la gastronomía regional y el respeto por el paisaje fueron factores clave para obtener este reconocimiento.

Además del premio, formar parte de esta red internacional implica beneficios concretos. Los destinos seleccionados acceden a visibilidad global, intercambio de buenas prácticas con otros pueblos del mundo y apoyo técnico por parte de ONU Turismo para seguir desarrollando un modelo turístico sostenible. Esto permite fortalecer la economía local sin comprometer los recursos naturales ni culturales.

Este reconocimiento no solo posiciona a Maimará en el mapa internacional, sino que también refuerza el valor de los pequeños pueblos como protagonistas del turismo del futuro, donde la autenticidad, la sostenibilidad y la identidad cultural son cada vez más importantes.

Los pilares del éxito: naturaleza, cultura y desarrollo sustentable

El reconocimiento internacional obtenido por Maimará se apoya en una combinación equilibrada de factores que lo convierten en un modelo de turismo rural a nivel global. En primer lugar, su entorno natural es uno de sus mayores tesoros: ubicado en plena Quebrada de Humahuaca, el paisaje ofrece formaciones geológicas únicas y una biodiversidad adaptada a la altura que cautiva a quienes lo visitan.

Maimará, Jujuy Foto: argentina.gob.ar

A esto se suma una fuerte identidad cultural, arraigada en tradiciones andinas que se mantienen vivas a través de la vida cotidiana, las celebraciones, la artesanía y la gastronomía local. La comunidad cumple un rol central en la transmisión de estos saberes, lo que garantiza experiencias auténticas para los visitantes y preserva el patrimonio intangible del lugar.

Finalmente, el desarrollo sustentable es clave en este proceso. Maimará ha logrado impulsar el turismo sin perder su esencia, promoviendo prácticas responsables que cuidan el ambiente y generan beneficios económicos para la población local. Este enfoque integral fue determinante para su reconocimiento en el programa .

Cómo llegar a Maimará y qué atractivos ofrece

Viajar desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Maimará implica recorrer aproximadamente 1.600 km hacia el noroeste del país. La forma más práctica es volar desde Aeroparque Jorge Newbery o el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta San Salvador de Jujuy. Desde allí, se puede continuar por tierra en auto particular o transporte interurbano, recorriendo la Ruta Nacional 9 y adentrándose en la Quebrada de Humahuaca hasta llegar a Maimará, a unos 75 km de la capital provincial y 20 km de Tilcara.

Entre los principales atractivos del pueblo se destacan sus cerros policromados, en particular la célebre Paleta del Pintor, que se ha convertido en un emblema visual del norte argentino. Los colores naturales de la montaña crean un espectáculo único, especialmente durante el amanecer y el atardecer, ideal para fotografía y contemplación.

Maimará, Jujuy. Paleta del Pintor Foto: -

Además del paisaje, Maimará ofrece una economía local basada en la agricultura, la floricultura y la vitivinicultura de altura, actividades que conviven con tradiciones ancestrales transmitidas por la comunidad. Esto permite a los visitantes disfrutar de una experiencia turística que va más allá de lo visual, participando en actividades locales, recorriendo ferias artesanales y degustando productos regionales.

La propuesta turística del pueblo es participativa y comunitaria, priorizando un desarrollo que respeta el patrimonio cultural y natural. Así, Maimará combina belleza paisajística, riqueza cultural y sostenibilidad, consolidándose como un destino único para quienes buscan autenticidad y conexión con la naturaleza y la cultura local.