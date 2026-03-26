Día Mundial del Queso, 27 de marzo. Foto: Freepik

Todos los 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Queso con el objetivo de homenajear a uno de los alimentos más versátiles y consumidos de la gastronomía a nivel mundial. Desde décadas, el queso fue el protagonista de muchos platos en distintas culturas y es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Desde los más clásicos quesos italianos y franceses hasta las variedades de Argentina, el queso es un producto que deleita hasta a los paladares más exquisitos.

Día Mundial del Queso. Foto: Freepik

27 de marzo: ¿por qué se celebra el Día Mundial del Queso?

El Día Mundial del Queso se celebra todos los 27 de marzo con el objetivo de reconocer la importancia que tiene este alimento, cuya historia se remonta al año 8000 a.C. Se cree que su origen sucedió con las primeras civilizaciones ganaderas y, con el paso del tiempo, su producción se fue perfeccionando alrededor del mundo.

Italia y Francia son los países que más se relacionan con la tradición y los quesos, aunque Argentina también se ganó un lugar destacado en la industria quesera.

Con la llegada de los colonizadores europeos, la tradición quesera se instaló en Latinoamérica y encontró en Argentina un terreno ideal para desarrollarse. En la actualidad, el país elabora alrededor de 400.000 toneladas de queso por año, lo que lo posiciona como el mayor productor de América Latina.

Día Mundial del Queso. Foto: Freepik

Además, Argentina encabeza el consumo regional, con un promedio cercano a 13 kilos por persona al año. La actividad cuenta con más de 1.000 queserías distribuidas en todo el territorio y genera trabajo para unas 70.000 personas, tanto de manera directa como indirecta.

Dónde comer en el Día Mundial del Queso: 9 lugares para visitar en Ciudad de Buenos Aires

Puchero

En Puchero, la tabla de quesos reúne pategrás, azul, brie y parmesano, ideal para acompañar con vermut. También sobresalen el pastel de boniato con provolone y los buñuelos de mozzarella.

Dirección: Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

Punto Mona

Punto Mona propone una selección de quesos artesanales como camembert, feta de cabra y cendre del valle, acompañados con almendras e higos en conserva.

Dirección: Fraga 93, Chacarita.

L’Adesso Ristorante

En L’Adesso Ristorante, el queso es protagonista en platos como la cacio e pepe en horma, tortelli con fonduta y risotto con burrata.

Dirección: Fray Justo Santamaría de Oro 2047, Palermo.

Carmen

Carmen ofrece burrata, mozzarella, parmesano y provolone en distintas pastas caseras y postres clásicos.

Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

Pastas caseras en Carmen, restaurante. Foto: Instagram.

L’Atelier Bistró

L’Atelier Bistró combina cocina francesa con una cuidada selección de quesos, brie caramelizado y agnolottis con queso ahumado.

Dirección: Av. del Libertador 14520, Martínez.

Mondongo & Coliflor

Mondongo & Coliflor suma empanadas con queso fundido, provoleta a la parrilla y el original choriprovo.

Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

ORNO

ORNO trabaja quesos como mozzarella fior di latte, provolone ahumado y queso azul en su propuesta de pizza napolitana.

Dirección: Guatemala 4701, Palermo; también en Beruti 3336, Palermo.

La Dorita

En La Dorita se destacan la provoleta a las brasas, la tortilla con provolone y clásicos de parrilla con queso.

Dirección: Humboldt 1892 y Bulnes 2593, Palermo.

La Dorita, restaurante. Foto: Instagram.

Aire Libre

Aire Libre propone camembert al horno de barro, burrata y provoleta en un entorno rodeado de naturaleza.