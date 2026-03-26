La terma favorita de los más chicos en Semana Santa:

Terma Federación Foto: Foto generada con IA

Semana Santa es uno de los momentos más esperados del año para viajar en familia en Argentina. Con varios días libres y un clima ideal para escapadas cortas, muchos buscan un destino que combine descanso para los adultos y diversión asegurada para los más chicos. En ese contexto, hay un lugar que se consolida año tras año como el gran favorito infantil: las Termas de Federación, en Entre Ríos.

Con piscinas de distintos niveles, juegos acuáticos, espacios verdes y una ciudad pensada para el turismo familiar, este complejo termal se transforma en un verdadero paraíso para niños durante Semana Santa.

¿Por qué las Termas de Federación son las preferidas de los chicos?

A diferencia de otras termas más orientadas al relax y al bienestar adulto, Federación supo reinventarse como un destino termal lúdico, donde el agua caliente se combina con la aventura.

Entre los principales motivos por los que los chicos la eligen, se destacan:

Parque acuático termal con toboganes de diferentes alturas

Piscinas poco profundas y seguras para los más pequeños

Juegos interactivos, chorros de agua y zonas splash

Amplios espacios para correr, jugar y descansar al aire libre

Para los niños, no es “ir a las termas”: es pasar el día en un parque de diversiones acuático, pero con agua naturalmente templada, algo que encanta incluso cuando el clima refresca.

Agua calentita, diversión todo el día

Uno de los grandes diferenciales de este destino es que el clima o la temperatura exterior no arruinan el plan. Al tratarse de aguas termales, las piletas se mantienen entre los 32 °C y 41 °C, lo que permite que los chicos estén horas en el agua sin frío, incluso en las mañanas o tardes más frescas de Semana Santa.

Esto se traduce en:

Menos interrupciones por el clima

Más tiempo de juego continuo

Mayor disfrute para niños y adolescentes

Parque Termal de Federación. Foto: NA.

Un viaje que también disfrutan los adultos

Mientras los chicos se divierten, los adultos también encuentran su lugar. El predio cuenta con:

Piscinas exclusivas para mayores

Sectores tranquilos para relajarse

Servicios de spa y masajes

Áreas de descanso con sombra y reposeras

Así, toda la familia disfruta al mismo tiempo, cada uno a su manera.

Federación: una ciudad pensada para familias

Otro punto clave para el éxito de este destino en Semana Santa es la ciudad que la rodea. Federación ofrece:

Hoteles y cabañas familiares

Restaurantes con menú infantil

Costanera, plazas y espacios recreativos

Precios más accesibles que otros destinos turísticos

Todo está cerca, es seguro y fácil de recorrer, algo fundamental cuando se viaja con niños.

Semana Santa: actividades especiales para chicos

Durante Semana Santa, el atractivo se potencia. Muchos complejos y espacios turísticos organizan:

Actividades temáticas para niños

Juegos recreativos y animación

Propuestas culturales y familiares

Eventos al aire libre

Esto convierte la escapada en una experiencia todavía más especial, donde los chicos asocian el viaje con momentos únicos y divertidos.

Una escapada que los chicos quieren repetir

No es casualidad que, cuando se les pregunta a los chicos dónde quieren volver en Semana Santa, las Termas de Federación aparezcan siempre entre las primeras opciones. Agua, juegos, libertad y diversión resumen una experiencia que queda en el recuerdo.

Si estás buscando un destino que combine relax, entretenimiento y familia, y que realmente entusiasme a los más chicos, esta terma se posiciona como la gran favorita para Semana Santa.

Consejo: reservar con anticipación, ya que es uno de los destinos más elegidos del fin de semana largo.

Parque Termal de Federación. Foto: NA.

¿Cómo llegar a las Termas de Federación desde CABA?

Llegar a las Termas de Federación desde la Ciudad de Buenos Aires es simple, cómodo y accesible, otro de los motivos por los que tantas familias eligen este destino en Semana Santa.

En auto: la opción más elegida por familias

Desde CABA hay aproximadamente 480 kilómetros, y el viaje dura entre 5 y 6 horas, dependiendo del tránsito.

Ruta recomendada:

Panamericana (Autopista Acceso Norte)

Ruta Nacional 9 hasta Zárate

Empalme con la Ruta Nacional 14 , conocida como la “Autovía del Mercosur”

Salida directa hacia Federación

La RN 14 es una autopista en buen estado, con estaciones de servicio, paradores y áreas de descanso, lo que hace el viaje más llevadero cuando se viaja con chicos.

Tip familiar: salir temprano permite llegar al mediodía y aprovechar el primer día de termas.

En micro: cómodo y sin preocupaciones

Otra alternativa muy elegida es viajar en ómnibus de larga distancia. Desde la Terminal de Retiro salen micros diarios rumbo a Federación o ciudades cercanas (como Concordia), con una duración estimada de 6 a 7 horas.

Muchas empresas ofrecen:

Asientos cama o semicama

Aire acondicionado y baño

Horarios nocturnos ideales para viajar mientras los chicos duermen

Desde la terminal de Federación, el complejo termal se encuentra a pocos minutos en taxi o remise.

En avión: la opción más rápida

Si bien Federación no tiene aeropuerto propio, se puede volar desde Aeroparque o Ezeiza hasta Concordia, que se encuentra a unos 50 km.

Desde allí:

Traslado en auto, remise o transfer

Tiempo estimado: 45 a 50 minutos

Esta opción es ideal para quienes buscan reducir tiempos de viaje o combinar la escapada con pocos días disponibles.