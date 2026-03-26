Fin de semana de paseos en Buenos Aires. Foto: Freepik.

La agenda del fin de semana en la provincia de Buenos Aires llega cargada de propuestas para quienes buscan opciones culturales y recreativas sin salir de la provincia. Entre el viernes 27 y el domingo 29 de marzo de 2026, habrá eventos que combinan música en vivo, aniversarios locales, deportes y actividades al aire libre en diferentes ciudades y pueblos.

Festivales y fiestas populares del fin de semana

Uno de los eventos centrales será el 51.° Festival de Música Popular Argentina Baradero 2026, programado para el viernes 27 hasta el domingo 29, desde las 19:30, en el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi.

El Festival, que requiere del abono de una entrada, contará con la presencia de Soledad, Los Tekis, Lázaro Caballero, Cuti y Roberto Carabajal y Antonio Tarragó Ros, entre otros artistas.

En el Partido de La Costa, Santa Teresita celebrará la 40.ª Fiesta Nacional Aniversario con actividades gratuitas en la Plaza del Niño Jesús. El cronograma incluye el desfile institucional, reconocimiento a vecinos, puestos gastronómicos y espectáculos musicales, con funciones el viernes 27 y domingo 29 a las 20.30, y el sábado 28 desde las 16.

Fiesta fallera valenciana marplatense Foto: unionregionalvalenciana

Mar del Plata sumará su tradicional Fiesta Fallera Valenciana Marplatense, que alcanzará su 72.ª edición el sábado 28, desde las 20, en plaza Colón. El encuentro contará con desfile de colectividades, autos antiguos, un show piromusical y la clásica Cremá del monumento fallero.

El interior de la Provincia de Buenos Aires no se queda afuera del finde a puro festejo. En Juan N. Fernández, partido de Necochea, se festejarán los 117 años de la localidad el sábado 28 a las 14.30 en la plaza Independencia, mientras que Empalme Lobos celebrará su 139.º aniversario el domingo 29 desde las 16, en la estación de trenes, con actos oficiales y espectáculos musicales.

La gastronomía será eje de uno de los encuentros destacados del fin de semana. En General Villegas, el domingo 29 desde las 10, se realizará el 3.° Festival de Mujeres Asadoras en el Parque Municipal, con feria de emprendedores y propuestas artísticas durante toda la jornada.

En el plano cultural, Luján pondrá en marcha el ciclo “Luján y la Estación Basílica”. El primer encuentro será el viernes 27 a las 19.30 en el Museo de la Ciudad, con charlas sobre historia local y exposiciones fotográficas.

Luján, Buenos Aires. Foto: Expedia

Carreras, ciclismo y actividades deportivas

El deporte tendrá fuerte presencia en varias localidades. El sábado 28, desde las 9.30, se disputará la Carrera Aniversario de General Guido, con recorridos de 7 y 3,5 kilómetros.

Para los amantes del ciclismo, el domingo 29, Alberti será sede de la Rural Bike 2026 – Estación Plá, con circuitos de 60 y 40 kilómetros, y ese mismo día también se correrán el Desafío MTB Chascomús, la Rural Bike de Villa Cacique - Barker en Benito Juárez y el Maratón 6 Ciudades en Trenque Lauquen.

El fin de semana se completará con el 1º Encuentro de Cicloturismo en Mercedes, previsto para el domingo 29 desde las 9 en el Parque Municipal Independencia, con recorridos rurales de 30 y 60 kilómetros, pensados para promover el turismo activo y familiar.