Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata:

Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata. Foto: corredorproductivo.net

La ciudad de La Plata volverá a convertirse en un punto de encuentro para fanáticos de la buena mesa con una nueva edición del Festival de la Gastronomía Italiana, un evento que ya forma parte de la agenda local y que este año promete una propuesta más amplia y convocante.

La cita será el sábado 11 y domingo 12 de abril en el Parque Alberti, donde se espera la presencia de más de 25 mil personas a lo largo de dos jornadas con entrada libre y gratuita. El sábado la actividad se desarrollará de 12:00 a 23:30, mientras que el domingo el encuentro se extenderá hasta las 21:30.

El Festival de la Gastronomía Italiana 2026 será el sábado 11 y domingo 12 de abril en el Parque Alberti. Foto: corredorproductivo.net

Festival de la Gastronomía Italiana: más de 80 puestos y 56 cocineros especializados

El corazón del festival será su propuesta gastronómica: habrá más de 80 puestos y 56 cocineros especializados en cocina italiana que ofrecerán platos típicos de distintas regiones del país europeo.

El recorrido culinario incluirá desde pizza napolitana y pastas caseras hasta focaccias, fiambres y panzerotti, en una experiencia pensada para combinar tradición, variedad y producción artesanal.

El corazón del festival será su propuesta gastronómica: habrá más de 80 puestos y 56 cocineros especializados. Foto: corredorproductivo.net

Entre los invitados destacados estará el chef David “El Tano” Veltri, reconocido por su participación como jurado en el Campeonato Mundial de la Pizza, quien realizará demostraciones en vivo durante el evento.

La propuesta también sumará un amplio abanico de sabores dulces y bebidas típicas, con clásicos como cannoli, panna cotta, sfogliatella y helados artesanales, además de cervezas italianas y aperitivos tradicionales.

Actividades para hacer durante el Festival de la Gastronomía Italiana

Durante todo el fin de semana habrá clases abiertas de cocina, cursos de idioma italiano, espectáculos en vivo y sorteos de viajes. A esto se agregará una feria artesanal con productos vinculados a la cultura italiana, que incluirá desde textiles y cerámica hasta conservas y aceites.

Durante el Festival de la Gastronomía Italiana habrá clases abiertas de cocina, cursos de idioma italiano y sorteos. Foto: corredorproductivo.net

Organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina junto a instituciones del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, el festival busca consolidarse como una de las propuestas masivas del calendario de la capital bonaerense, combinando cultura, espacio público y gastronomía en un mismo plan.

¿Cómo llegar al Parque Alberti de La Plata desde Buenos Aires?

El Festival de la Gastronomía Italiana 2026 se llevará cabo en el Parque Alberti, de la ciudad de La Plata. Foto: corredorproductivo.net

1- Viaje en tren (la opción más económica)

Tomá el tren de la Línea Roca con destino a La Plata desde la Estación Constitución .

El viaje dura aproximadamente 1 hora y 10 minutos .

Bajate en la Estación La Plata.

Desde allí, podés tomar un taxi o Uber (10 minutos) o caminar unos 25-30 minutos hasta Parque Alberti.

2- Viaje en auto

Salí de Buenos Aires por la Autopista Buenos Aires–La Plata .

El viaje suele demorar 45 a 60 minutos , dependiendo del tránsito.

Al llegar a La Plata, hay que dirigirse hacia la zona del Parque Alberti (entre avenidas 25 y 38).

3- Viaje en micro