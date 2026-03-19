Fiesta del Tambero Foto: COPILOT AI por Canal 26

En el corazón del pueblo de Navarro, cada año cobra vida una de las celebraciones más auténticas del interior productivo: la Fiesta Nacional del Tambero. Con una identidad profundamente ligada al trabajo rural, este evento no solo rinde homenaje a los productores lecheros, sino que también se convierte en un punto de encuentro donde tradición, cultura y comunidad se entrelazan. Durante varios días, el ritmo del campo se traslada al escenario con exposiciones, concursos y propuestas que muestran el valor de una actividad clave para la economía argentina.

Pero la fiesta va mucho más allá de lo productivo: es un espectáculo popular que convoca a miles de visitantes con shows musicales, gastronomía típica y actividades para toda la familia. Entre ordeñes demostrativos, ferias artesanales y noches de peñas, Navarro se transforma en un epicentro cultural donde se celebra el orgullo tambero con una energía contagiosa. Un plan ideal para quienes buscan conectar con las raíces del país y vivir una experiencia genuina, lejos del ruido urbano pero cerca de lo esencial.

Laguna de Navarro Foto: Trip Advisor

Cuándo es el evento

Navarro se prepara para la tercera edición de la Fiesta del Tambero en la que incluirán variedades de quesos y dulce de leche con entrada libre y gratuita para toda la familia los días 21 y 22 de marzo en el predio El Fortín San Lorenzo.

La Capital Provincial del Tambo buscará traccionar el turismo y la economía local con esta fiesta así como también fortalecer el sentido de pertenencia. Para ello, el cierre de las jornadas contará con shows en vivo y un baile popular, diseñados para el disfrute de familias y visitantes de toda la provincia.

Fiesta del Tambero Foto: COPILOT AI por Canal 26

Qué hacer en la Fiesta del Tambero

Si estás pensando en darte una vuelta por la Fiesta del Tambero en Navarro, hay mucho más que ver que solo tradición rural: es un plan completo para pasar el día o el finde entero. Uno de los grandes atractivos son los concursos de quesos y dulce de leche, donde podés probar y descubrir lo mejor de la producción local. A esto se suma la exposición de caballos, que conecta de lleno con la cultura de campo y el vínculo histórico entre el trabajo tambero y la tradición ecuestre. Además, la feria de artesanos y emprendedores ofrece productos regionales únicos, ideales para llevarte algo auténtico.

Fiesta del Tambero Foto: COPILOT AI por Canal 26

La experiencia se completa con un patio gastronómico lleno de food trucks, shows en vivo que le ponen ritmo a la jornada y el clásico baile popular que invita a quedarse hasta el final. También hay actividades pensadas para toda la familia, lo que la convierte en una salida accesible y variada. Más allá del entretenimiento, la fiesta tiene un objetivo claro: impulsar el turismo, apoyar a los productores locales y reforzar el sentido de identidad de la comunidad. Es, en definitiva, una forma de vivir de cerca el corazón productivo y cultural de Navarro.

Cómo llegar a la Fiesta del Tambero

Desde CABA, la opción más rápida es en auto por el Acceso Oeste y Ruta 47 (1 hora y 30 minutos). En transporte público, la opción directa es el colectivo de la línea 57 de Plaza Once o Liniers con un viaje de 3 horas.