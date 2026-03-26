Rock, amigos y Semana Santa: el festival que convierte a Baradero en el plan perfecto del fin de semana largo
Babasónicos, Rata Blanca y más de 30 artistas llegan a Baradero para convertir el fin de semana largo de Semana Santa en uno de los festivales de rock más esperados del año.
El próximo fin de semana largo de Semana Santa tiene un protagonista indiscutido para los amantes de la música en vivo: Rock en Baradero 2026, uno de los festivales más importantes del país, vuelve con una edición que promete dos jornadas intensas, históricas y cargadas de pogo, ideal para viajar con amigos y vivir una escapada distinta a pocas horas de Buenos Aires.
Con una grilla que combina leyendas del rock nacional, referentes del indie actual y bandas que marcan tendencia, Baradero vuelve a convertirse en el epicentro de una celebración que ya es tradición para miles de personas.
Un clásico del rock argentino que no deja de crecer
Desde su nacimiento en 2015, Rock en Baradero se consolidó como una cita obligada en el calendario musical argentino. No se trata solo de un festival más: es una experiencia que convoca a varias generaciones, cruza estilos y propone una verdadera comunión entre público, música y ciudad.
La edición 2026 se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de abril, en el Anfiteatro Municipal de Baradero, un espacio abierto ideal para disfrutar recitales al aire libre y vivir dos días de música sin interrupciones.
El lema de este año lo resume todo: “dos días eternos de rock”.
Line up 2026: un cruce perfecto entre historia y presente
Uno de los grandes atractivos del festival es su diversidad artística. La programación está pensada para que cada jornada tenga una identidad propia, sin perder coherencia sonora.
Viernes: rock, ska y energía clásica
La primera jornada estará marcada por el rock más clásico y los sonidos festivos, con bandas que garantizan pogo y emoción desde el primer acorde. Se destacan:
- Las Pelotas
- La Vela Puerca
- Guasones
- Kapanga
- Turf
- Dancing Mood
- Eruca Sativa
- El Plan de la Mariposa
Una fecha ideal para arrancar el fin de semana largo con amigos, cerveza en mano y canciones que atraviesan generaciones.
Sábado: íconos, indie y lo mejor de la escena actual
El sábado reúne nombres históricos con artistas clave del presente musical argentino. Sobre el escenario dirán presente:
- Babasónicos
- Rata Blanca
- Catupecu Machu
- El Mató a un Policía Motorizado
- El Kuelgue
- Marilina Bertoldi
- Peces Raros
- Los Pericos
Una jornada que combina hits eternos, climas introspectivos y propuestas modernas que definen el sonido actual.
Entradas, precios y beneficios
Las entradas y abonos se consiguen a través de Livepass, con opciones para asistir uno o ambos días.
- Abono de dos días: $200.000
- Entrada por día: $120.000
Además, quienes accedan con Banco Provincia pueden obtener descuento y cuotas sin interés, una opción ideal para organizar el viaje con anticipación.
Baradero: música, escapada y experiencia completa
Más allá del festival, Baradero suma puntos como destino. Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, la oferta gastronómica, el río y la hospitalidad local hacen que el viaje sea mucho más que ir a ver recitales.
Para muchos, Rock en Baradero es una excusa perfecta para desconectar, alquilar una casa entre amigos y vivir la música como ritual colectivo.
¿Por qué Rock en Baradero es el plan ideal para Semana Santa?
- Tiene un line up sólido y variado
- Se puede armar un viaje corto y accesible
- Combina música, descanso y paisaje
- Apuesta por artistas consagrados y emergentes
- Ofrece una experiencia auténtica del rock argentino
En un calendario cargado de opciones, Rock en Baradero 2026 se posiciona como uno de los planes más completos y convocantes del fin de semana largo. Para quienes eligen celebrar Semana Santa con guitarras, amigos y canciones que se cantan a los gritos, la decisión está tomada.