Rock en Baradero Foto: Foto generada con IA

El próximo fin de semana largo de Semana Santa tiene un protagonista indiscutido para los amantes de la música en vivo: Rock en Baradero 2026, uno de los festivales más importantes del país, vuelve con una edición que promete dos jornadas intensas, históricas y cargadas de pogo, ideal para viajar con amigos y vivir una escapada distinta a pocas horas de Buenos Aires.

Con una grilla que combina leyendas del rock nacional, referentes del indie actual y bandas que marcan tendencia, Baradero vuelve a convertirse en el epicentro de una celebración que ya es tradición para miles de personas.

Un clásico del rock argentino que no deja de crecer

Desde su nacimiento en 2015, Rock en Baradero se consolidó como una cita obligada en el calendario musical argentino. No se trata solo de un festival más: es una experiencia que convoca a varias generaciones, cruza estilos y propone una verdadera comunión entre público, música y ciudad.

La edición 2026 se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de abril, en el Anfiteatro Municipal de Baradero, un espacio abierto ideal para disfrutar recitales al aire libre y vivir dos días de música sin interrupciones.

El lema de este año lo resume todo: “dos días eternos de rock”.

Line up 2026: un cruce perfecto entre historia y presente

Uno de los grandes atractivos del festival es su diversidad artística. La programación está pensada para que cada jornada tenga una identidad propia, sin perder coherencia sonora.

Viernes: rock, ska y energía clásica

La primera jornada estará marcada por el rock más clásico y los sonidos festivos, con bandas que garantizan pogo y emoción desde el primer acorde. Se destacan:

Las Pelotas

La Vela Puerca

Guasones

Kapanga

Turf

Dancing Mood

Eruca Sativa

El Plan de la Mariposa

Una fecha ideal para arrancar el fin de semana largo con amigos, cerveza en mano y canciones que atraviesan generaciones.

Las bandas que van a presentarse Foto: Instagram @recitarg

Sábado: íconos, indie y lo mejor de la escena actual

El sábado reúne nombres históricos con artistas clave del presente musical argentino. Sobre el escenario dirán presente:

Babasónicos

Rata Blanca

Catupecu Machu

El Mató a un Policía Motorizado

El Kuelgue

Marilina Bertoldi

Peces Raros

Los Pericos

Una jornada que combina hits eternos, climas introspectivos y propuestas modernas que definen el sonido actual.

Entradas, precios y beneficios

Las entradas y abonos se consiguen a través de Livepass, con opciones para asistir uno o ambos días.

Abono de dos días : $200.000

Entrada por día: $120.000

Además, quienes accedan con Banco Provincia pueden obtener descuento y cuotas sin interés, una opción ideal para organizar el viaje con anticipación.

Baradero: música, escapada y experiencia completa

Más allá del festival, Baradero suma puntos como destino. Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, la oferta gastronómica, el río y la hospitalidad local hacen que el viaje sea mucho más que ir a ver recitales.

Para muchos, Rock en Baradero es una excusa perfecta para desconectar, alquilar una casa entre amigos y vivir la música como ritual colectivo.

Rock en Semana Santa Foto: Noticias Baradero

¿Por qué Rock en Baradero es el plan ideal para Semana Santa?

Tiene un line up sólido y variado

Se puede armar un viaje corto y accesible

Combina música, descanso y paisaje

Apuesta por artistas consagrados y emergentes

Ofrece una experiencia auténtica del rock argentino

En un calendario cargado de opciones, Rock en Baradero 2026 se posiciona como uno de los planes más completos y convocantes del fin de semana largo. Para quienes eligen celebrar Semana Santa con guitarras, amigos y canciones que se cantan a los gritos, la decisión está tomada.