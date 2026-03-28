El pueblito con mucho encanto y tranquilidad que tenés que visitar en Semana Santa. Foto: Instagram @pueblosyciudades8

No siempre hace falta viajar lejos para hacer una pausa. A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Lozano, en el partido de General Las Heras, aparece como uno de esos rincones rurales que conquistan por su tranquilidad y su encanto sencillo. Calles quietas, casas con historia y un ritmo sin urgencias lo convierten en el plan ideal para desconectar, bajar un cambio y volver a lo esencial.

Lozano, el pueblito rural de General Las Heras donde predomina la naturaleza y la tranquildad

Lozano nació alrededor del Ferrocarril Belgrano Sur, cuya antigua estación hoy es un emblema del pueblo. En sus alrededores, las calles conservan nombres y construcciones de otras épocas, como el pintoresco Boulevard París, donde el tiempo parece haberse detenido.

Lozano, el pueblo escondido en las afueras de Buenos Aires. Foto: Instagram @pueblosyciudades8

Escapada en Semana Santa: ¿qué hacer en Lozano?

Uno de los grandes atractivos del pueblo es El Resorte, una pulpería centenaria que volvió a la vida gracias a Gustavo Barbella y Adriana Salagoity. Abierta originalmente en 1912, fue restaurada con un estilo muy personal, repleto de objetos antiguos que Gustavo fue reuniendo con los años. Hoy ofrece picadas, empanadas y asado con reserva, en un ambiente familiar y lleno de anécdotas.

También está La Tacuara, frente a la estación de tren, donde Mónica cocina platos bien caseros en un espacio que fue un antiguo almacén de ramos generales. El lugar conserva muebles, botellas y carteles originales, y cada detalle suma a una experiencia auténtica. Además de la comida como pastas, empanadas y asados, se organizan peñas folklóricas y eventos culturales.

Lozano, el pueblo escondido en las afueras de Buenos Aires. Foto: Instagram @pueblosyciudades8

Cómo llegar a Lozano: así es el viaje en tren o en auto desde CABA

En auto, hay que tomar el Acceso Oeste hasta Luján, seguir por la Ruta Nacional 5 y después por la Ruta Provincial 47. Luego de pasar por La Choza, aparece Lozano.

También se puede llegar en tren, tomando el Belgrano Sur desde González Catán. El trayecto dura alrededor de una hora y 40 minutos, ideal para quienes disfrutan de los viajes tranquilos con paisaje de campo.

Lozano, el pueblo escondido en las afueras de Buenos Aires. Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

Lozano es más que un pueblo: es una invitación a volver a lo simple. Entre comidas caseras, construcciones con historia y mucho verde, ofrece una experiencia diferente, sin multitudes ni turismo masivo. Una opción ideal para escaparse un día, relajarse y redescubrir la tranquilidad.