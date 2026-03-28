La terma más barata de Buenos Aires para Semana Santa 2026:

Termas en Dolores Foto: Foto generada con IA

Con la llegada de Semana Santa, miles de argentinos buscan una escapada corta, relajante y económica sin alejarse demasiado. En ese contexto, las termas de la provincia de Buenos Aires se convierten en una de las opciones más buscadas en Google Discover. Pero entre tantas alternativas, surge una pregunta clave: ¿cuál es la terma más barata para visitar en Semana Santa sin salir de Buenos Aires?

Tras analizar tarifas oficiales actualizadas y comparar los principales complejos termales bonaerenses, la respuesta es clara.

Parque Termal Dolores. Foto: Instagram parquetermaldolores

La terma más económica para Semana Santa en Buenos Aires

Parque Termal de Dolores

El Parque Termal de Dolores se posiciona como la opción más barata y accesible de la provincia para disfrutar de aguas termales durante Semana Santa, tanto por precio como por servicios incluidos.

Dónde queda el Parque Termal de Dolores

Ubicación: Ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires

Distancia desde CABA: aproximadamente 200 km

Tiempo de viaje: entre 2 y 2 horas y media en auto

Acceso: Ruta Provincial 63

Se trata de un destino cómodo para una escapada de uno o varios días, sin necesidad de gastar en vuelos ni traslados largos.

Precios actualizados del Parque Termal de Dolores

Según la información oficial del complejo, vigente en 2026, estos son los valores de entrada:

Entrada general (no residentes): $17.500

Jubilados y pensionados: $14.400

Menores de 3 a 11 años: $11.700

Residentes de Dolores: $9.600

Personas con discapacidad: sin cargo

Menores de 2 años: gratis

Estacionamiento: $4.800

Importante: Durante Semana Santa no aplica un recargo especial, aunque se recomienda llegar temprano por la alta demanda.

Qué ofrece esta terma y por qué es tan elegida

El Parque Termal de Dolores no solo es el más barato, sino también uno de los más completos de la provincia:

Piscinas de aguas termales saladas y dulces

Sectores cubiertos y semicubiertos (ideal para otoño)

Amplio predio de 44 hectáreas

Vestuarios, duchas, lockers y guardavidas

Restaurantes, parrillas y centro comercial

Hoteles dentro del complejo (opcional)

Ambiente familiar y tranquilo

Las aguas emergen desde gran profundidad y mantienen temperaturas ideales para aliviar dolores musculares, reducir el estrés y mejorar la circulación sanguínea.

Parque Termal Dolores. Foto: Instagram parquetermaldolores

Comparación rápida con otras termas bonaerenses

Para entender por qué Dolores es la más barata, basta contrastar precios:

Termas del Salado (General Belgrano): e ntrada general $19.000

Termas de Tapalqué: e ntrada general $20.000

Termas Marinas (San Clemente): valores superiores y servicios tipo parque temático

Diferencia clave: Dolores mantiene el precio más bajo sin resignar calidad ni infraestructura.

Por qué elegir Dolores en Semana Santa

Es la terma más barata de Buenos Aires

Ideal para fin de semana largo

No requiere grandes gastos en alojamiento

Apta para familias, parejas y jubilados

Excelente relación precio–beneficio

Muy buscada en Google Discover por su cercanía y costos accesibles

Si estás buscando la terma más económica para Semana Santa sin salir de Buenos Aires, el Parque Termal de Dolores es la mejor opción en 2026. Combina el precio más bajo de la provincia, buena ubicación, servicios completos y un entorno ideal para descansar sin comprometer el presupuesto.