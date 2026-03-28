Viernes Santo en Buenos Aires: 5 bodegones donde comer pasta rica y barata sin romper el bolsillo
Tradición sin gastar de más. Cinco bodegones y cantinas de Buenos Aires donde comer pasta abundante, rica y a buen precio este Viernes Santo, con platos clásicos y direcciones para elegir sin vueltas.
El Viernes Santo es una fecha marcada por la tradición y, en Buenos Aires, la pasta vuelve a ocupar un lugar central en la mesa. Para quienes evitan la carne y buscan opciones rendidoras, sabrosas y accesibles, los bodegones y cantinas italianas siguen siendo una apuesta segura. Incluso en un contexto de precios altos, todavía existen lugares donde comer bien sin gastar de más.
A continuación, cinco restaurantes recomendados para comer pasta rica y barata en Buenos Aires este Viernes Santo, con direcciones claras y precios estimados por plato, ideales para planificar la salida sin sorpresas.
Los valores son aproximados y pueden variar según la salsa elegida y la fecha.
1. Pippo Paraná: pasta clásica, abundante y sin vueltas
Pippo es uno de los bodegones más emblemáticos de la Ciudad. Manteles de papel, mozos de oficio y platos XL definen una experiencia porteña auténtica. Su carta de pastas es amplia y rendidora, ideal para compartir o para salir rodando.
Platos recomendados y precios estimados:
- Tallarines caseros con salsa fileto: $7.500 – $8.500
- Ravioles de ricota y verdura con bolognesa: $8.000 – $9.000
- Ñoquis de papa con crema: $7.500 – $8.800
- Vermicellis con tuco y pesto: $8.000 – $9.000
Dirección: Paraná 356, Microcentro, CABA
Un clásico indiscutido para respetar la tradición del Viernes Santo sin cuidar el bolsillo de más.
2. Albamonte: cantina italiana de culto en Avenida Corrientes
Albamonte es uno de esos lugares que mantienen viva la esencia de la cocina italiana popular. Pastas bien hechas, salsas intensas y porciones generosas lo convierten en una opción muy elegida en Semana Santa.
Platos recomendados y precios estimados:
- Fusilli al fierrito con salsa mixta: $8.500 – $9.500
- Rigatoni con pesto: $8.000 – $9.000
- Lasagna de verdura y ricota: $9.000 – $10.000
Dirección: Av. Corrientes 6735, Chacarita, CABA
Ideal para compartir platos y comer abundante sin caer en precios gourmet.
3. Doña: cocina casera y precios de barrio
Pequeño, sencillo y muy valorado por sus habitués, Doña conserva el espíritu del bodegón de toda la vida. La pasta es protagonista y los precios siguen siendo uno de sus grandes atractivos.
Platos recomendados y precios estimados:
- Fusilli al fierrito con tuco: $7.000 – $8.000
- Ravioles caseros de verdura: $7.500 – $8.500
- Tallarines con manteca y queso: $6.500 – $7.500
Dirección: Bulnes 802, Almagro, CABA
Una opción ideal para quienes buscan sabor casero y presupuesto cuidado.
4. Cantina Palermo: tradición a precios razonables
En una zona donde abundan los restaurantes caros, Cantina Palermo se destaca por su propuesta honesta y accesible. Su carta es perfecta para el Viernes Santo.
Platos recomendados y precios estimados:
- Canelones de verdura: $8.500 – $9.500
- Sorrentinos de ricota y nuez: $9.000 – $10.500
- Ravioles con salsa rosa: $8.500 – $9.500
Dirección: Fitz Roy 2238, Palermo, CABA
Una alternativa cada vez más buscada por su relación precio-calidad.
5. Cantina Mandia: pasta italiana en ambiente relajado
Mandia combina tradición italiana con un clima tranquilo y descontracturado. Sus platos son abundantes, bien condimentados y pensados para disfrutar sin apuro.
Platos recomendados y precios estimados:
- Fusilli al fierrito con estofado de tomate: $8.000 – $9.000
- Tortellini de verdura: $8.500 – $9.800
- Tallarines con crema y champiñones: $8.000 – $9.200
Dirección: Zapiola 1218, Colegiales, CABA
Una gran opción para una comida relajada durante el feriado.
Pasta, tradición y bolsillo: la combinación perfecta
La pasta sigue siendo la gran aliada del Viernes Santo: rendidora, sabrosa y profundamente ligada a la identidad porteña. Estos cinco restaurantes demuestran que respetar la tradición no implica gastar de más, incluso en una fecha tan concurrida.
Planificar con anticipación, elegir bodegones clásicos y apostar por pastas simples sigue siendo la mejor fórmula para comer bien en Buenos Aires.