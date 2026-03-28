Pesca para jubilados Foto: Foto generada con IA

Para muchos jubilados, la pesca no es solo un pasatiempo: es una forma de reconectar con la calma, la naturaleza y los recuerdos de toda una vida. A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires existe un pueblo que se ha convertido en un refugio ideal para quienes buscan tirar la línea, respirar aire puro y disfrutar de jornadas serenas, sin multitudes ni gastos excesivos. Se trata de Chascomús, un destino clásico que hoy vuelve a ganar protagonismo entre los adultos mayores.

Chascomús: naturaleza, pesca y tranquilidad sin largas distancias

Ubicado a poco más de 120 kilómetros de CABA, Chascomús combina accesibilidad, buena infraestructura y un ritmo de vida lento que resulta perfecto para jubilados. La Laguna de Chascomús, famosa en toda la provincia de Buenos Aires, es uno de los mejores espejos de agua para la pesca del pejerrey, tanto desde la costa como embarcado.

Lo que distingue a este pueblo es que no hace falta ser un pescador experto: hay zonas acondicionadas con muelles, caminos firmes y servicios básicos, ideales para personas mayores que buscan comodidad y seguridad. Además, muchos pesqueros ofrecen asistencia, alquiler de equipos y recomendaciones según la temporada.

Pescar sin apuro: una experiencia pensada para adultos mayores

La pesca en Chascomús se vive de otra manera. Aquí no hay prisas ni competencia. Los jubilados valoran especialmente la posibilidad de sentarse tranquilos durante horas, compartir mates, conversar y disfrutar del paisaje pampeano sin sobresaltos.

Muchos clubes de pesca y guías locales están habituados a recibir adultos mayores, ofreciendo salidas cortas, embarcaciones estables y horarios flexibles. También es común encontrar grupos de jubilados que organizan excursiones semanales, convirtiendo la pesca en una actividad social que ayuda a combatir el aislamiento.

Laguna de Chascomus. Foto Instagram @romeroiara_

Alojamiento accesible y gastronomía tradicional

Otro punto clave que hace de Chascomús una excelente opción para jubilados es la variedad de alojamientos a precios razonables. Desde hoteles familiares y hosterías hasta cabañas sencillas, hay opciones cómodas sin lujos innecesarios. Muchos establecimientos ofrecen descuentos para largas estadías, algo muy buscado por quienes ya no dependen de un calendario laboral.

La gastronomía local es otro atractivo: parrillas tradicionales, bodegones y restaurantes frente a la laguna donde se puede comer bien, abundante y a precios cuidados. El clásico pejerrey frito o a la romana sigue siendo una de las estrellas.

Beneficios para la salud y el bienestar

La pesca en un entorno natural como el de Chascomús aporta beneficios físicos y emocionales. Caminar junto a la laguna, exponerse al sol de forma moderada y mantener una rutina activa ayudan a mejorar el ánimo y la calidad de vida. Para muchos jubilados, estos viajes se convierten en un motivo para levantarse con entusiasmo y planificar nuevas salidas.

Además, el pueblo cuenta con hospital, farmacias y todos los servicios esenciales, lo que brinda tranquilidad extra a quienes priorizan su salud.

Los destinos con lagunas se vuelven una opción muy elegida. Foto Instagram @igbuenosaires

Cómo llegar fácilmente desde CABA

Llegar a Chascomús es sencillo. En auto, el trayecto por la Autovía 2 es directo y cómodo. También hay servicios de tren y micros diarios, una ventaja enorme para jubilados que prefieren no manejar largas distancias.

Esta cercanía permite incluso escapadas de uno o dos días, algo ideal para quienes quieren pescar sin organizar viajes largos o costosos.

Un destino que invita a volver

Chascomús no es solo un lugar para ir a pescar: es un pueblo que invita a quedarse, a volver y a hacer de la rutina algo más amable. Para jubilados que vivieron gran parte de su vida en la ciudad, encontrar un espacio cercano donde el tiempo parece ir más despacio es un verdadero lujo.

Si estás buscando un pueblo cerca de CABA para pescar, descansar y disfrutar sin estrés, Chascomús sigue siendo una de las mejores elecciones, especialmente para quienes entienden que la verdadera riqueza está en la tranquilidad.