Fiesta Nacional de la Torta Frita.

La ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, volverá a ser sede de uno de los encuentros gastronómicos más convocantes del calendario bonaerense. La Fiesta Nacional de la Torta Frita se realizará el viernes 11 y sábado 12 de abril, con dos jornadas cargadas de sabores, música y tradición local.

El evento tendrá lugar en el Parque Municipal Independencia, un espacio verde ubicado a orillas del Río Luján y a pocas cuadras de la Avenida de la Escolta. Según informaron desde el Municipio, las actividades comenzarán a las 10 de la mañana en ambas jornadas.

El intendente de Mercedes, Juani Ustarroz, invitó a vecinos y turistas a participar del encuentro y destacó el perfil familiar de la propuesta. Habrá artistas en vivo, sectores recreativos y espacios pensados especialmente para las infancias, además de una amplia oferta gastronómica.

Llega la Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto Gentileza El Cordillerano.

Dónde comprar y cuánto salen las entradas para la Fiesta de la Torta Frita 2026

Las entradas se pueden conseguir desde la página web del Municipio (clic acá), son de único uso y también se puede comprar presencialmente, abonando con tarjetas, efectivo o QR. Sus valores son:

Tarifa General: $6.000

Tarifa Jubilados: $3.000

Combo SÁBADO + DOMINGO: $10.000

Cabe señalar que los menores de 12 años no pagan entrada, al igual que las personas con CUD y acompañante si así lo requiere. En tanto el estacionamiento no incluido en el precio.

Desde la organización señalaron que al ser un evento multitudinario, el ingreso suele estar congestionado, por lo cual se recomienda lleva la entrada descargada en el teléfono o impresa para agilizar el acceso al predio.

La torta frita gigante, el ritual más esperado del evento

Uno de los momentos más esperados es la preparación de la torta frita gigante, una verdadera postal del evento. Para su elaboración se utilizan cerca de 120 kilos de harina, entre 50 y 60 litros de agua y alrededor de 2.000 kilos de grasa, y se requiere incluso una grúa para poder girarla durante la cocción.

El reconocimiento a su trayectoria llegó en los últimos años, cuando la fiesta fue declarada oficialmente Fiesta Nacional durante la Feria Internacional de Turismo, consolidando a Mercedes como un destino clave dentro del mapa gastronómico bonaerense.

Torta frita, el acompañante ideal del mate para los días de lluvia. Foto: Gentileza El Cordillerano.

La historia de la Fiesta de la Torta Frita

Más allá del atractivo culinario, la fiesta tiene un fuerte anclaje en la identidad local. Su origen se remonta a fines de los años ‘90, cuando comenzó a gestarse como una iniciativa comunitaria que combinó tradición criolla y homenaje histórico.

La celebración fue impulsada por Amanda Maidana, quien solía compartir tortas fritas en el programa radial Noches Criollas, conducido por Carlos Meda. A partir de esa experiencia surgió la idea de organizar un evento propio dedicado a este clásico de la cocina popular.

En paralelo, otra propuesta buscaba rendir tributo a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Con el tiempo, ambas iniciativas confluyeron y dieron forma a la primera edición, que se realizó el 2 de abril de 2000 en el predio cultural de La Trocha, con un concurso que contó con apenas diez participantes.

El crecimiento fue sostenido y obligó a trasladar la fiesta al Parque Municipal Independencia, un espacio con mayor capacidad para recibir al público. Hoy el evento convoca a miles de personas cada año y es uno de los hitos turísticos de la región.