Pueblitos para conocer en Semana Santa Foto: Foto generada con IA

La Semana Santa es una de las escapadas más buscadas del año: pocos días, ganas de frenar el ritmo y la necesidad de viajar sin gastar de más. En ese plan ideal, los pueblitos de la provincia de Buenos Aires a los que se puede llegar en tren se posicionan como una alternativa perfecta. Naturaleza, historia, gastronomía criolla y el encanto de lo simple, todo a pocas horas de la ciudad.

A continuación, te presentamos tres destinos tranquilos, auténticos y 100% caminables, ideales para una escapada de Semana Santa sin auto y con alto potencial para enamorarte.

1. Capilla del Señor: historia viva entre calles empedradas

Capilla del Señor, un pueblo lleno de historia. Foto: Instagram @solesdecampo

Ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, Capilla del Señor es uno de los pueblos más antiguos de la provincia y uno de los mejor conservados. Llegar es sencillo: se accede en tren por la línea Mitre (ramal Victoria–Capilla del Señor), un viaje que ya de por sí invita a bajar un cambio.

El pueblo sorprende con su casco histórico declarado Bien de Interés Nacional, casas bajas, veredas anchas y un ambiente que remite al siglo XIX. La parroquia Nuestra Señora del Rosario, el Museo del Periodismo Bonaerense y la vieja estación ferroviaria forman parte de un circuito ideal para recorrer a pie.

Durante Semana Santa, Capilla del Señor suele ofrecer celebraciones religiosas, ferias artesanales y propuestas gastronómicas que mezclan tradición y productos regionales. Es un destino perfecto para quienes buscan calma, cultura y un fin de semana sin apuro.

2. Navarro: campo, laguna y espíritu rural

Las Marianas, en Navarro. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Si el plan incluye aire puro y sabores caseros, Navarro es una elección acertada. Este pequeño pueblo se puede visitar en tren desde la estación Once, utilizando el ramal del Sarmiento que llega a Navarro, con un trayecto simple y económico.

Navarro conserva una identidad rural muy marcada, con calles tranquilas, almacenes de campo y vecinos que todavía se saludan por su nombre. Su principal atractivo es la Laguna de Navarro, ideal para caminar, descansar bajo los árboles o simplemente disfrutar del paisaje.

En Semana Santa, el pueblo suele llenarse de visitantes que buscan milanesas gigantes, picadas, pastelería artesanal y productos caseros. Todo se vive sin multitudes, sin filas eternas y con esa sensación de estar “lejos”, aunque el viaje sea corto.

3. Lobos: naturaleza, tradición y escapada completa

Lobos, provincia de Buenos Aires. Foto: Municipalidad de Lobos.

Más conocido pero sin perder su esencia, Lobos combina lo mejor de un pueblo tradicional con servicios turísticos bien desarrollados. Se llega también por tren Sarmiento (Once–Lobos), lo que lo convierte en una de las escapadas sin auto más elegidas.

El corazón del destino es la Laguna de Lobos, rodeada de espacios verdes, parrillas y zonas para caminar o descansar. El casco urbano conserva construcciones históricas, cafeterías clásicas y propuestas gastronómicas para todos los gustos.

Durante Semana Santa, Lobos suma eventos religiosos, actividades culturales y opciones para el turismo familiar, lo que lo vuelve ideal tanto para ir en pareja como en grupo. Es un destino equilibrado: tranquilo, pero con movimiento; tradicional, pero activo.

Por qué elegir el tren para viajar en Semana Santa

Viajar en tren por la provincia de Buenos Aires no solo es más económico: también permite disfrutar del camino, evitar embotellamientos y reducir el estrés típico de los fines de semana largos. Además, muchas estaciones están ubicadas en pleno centro, lo que facilita recorrer los pueblos sin necesidad de transporte adicional.

Una Semana Santa distinta, cerca y sin complicaciones

Capilla del Señor, Navarro y Lobos demuestran que no hace falta recorrer cientos de kilómetros para vivir una verdadera escapada. Con historia, sabores locales y ese silencio tan buscado, estos pueblitos bonaerenses accesibles en tren son una invitación a redescubrir lo simple.

Si este año querés cambiar ruta, evitar el caos y vivir una Semana Santa auténtica, el tren y los pueblos chicos tienen la respuesta.