La torta frita más grande del mundo se cocinará pronto en este pueblito de Buenos Aires:

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto: tortafrita.mercedes.gob.ar

La Fiesta Nacional de la Torta Frita vuelve a convertir a Mercedes en uno de los puntos más atractivos del calendario gastronómico bonaerense. El tradicional encuentro se llevará a cabo el viernes 11 y sábado 12 de abril, con dos jornadas dedicadas a la gastronomía, la música y las costumbres locales.

La celebración se desarrollará en el Parque Municipal Independencia, un amplio predio verde ubicado junto al río Luján y a pocas cuadras de la Avenida de la Escolta. Desde el municipio informaron que ambas jornadas comenzarán a partir de las 10 de la mañana.

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto: tortafrita.mercedes.gob.ar

Además de la clásica propuesta gastronómica, el evento incluirá shows en vivo, sectores recreativos y espacios especialmente preparados para chicos y familias, con una programación pensada para disfrutar durante todo el día.

Dónde comprar y cuánto salen las entradas para la Fiesta de la Torta Frita 2026

Las entradas se pueden conseguir desde la página web del Municipio, son de único uso y también se pueden comprar presencialmente, abonando con tarjetas, efectivo o QR. Sus valores son:

Tarifa general: $6.000

Tarifa jubilados: $3.000

Combo SÁBADO + DOMINGO: $10.000

Cabe señalar que los menores de 12 años no pagan entrada, al igual que las personas con CUD y acompañante si así lo requiere. En tanto, el estacionamiento no está incluido en el precio.

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto: tortafrita.mercedes.gob.ar

Desde la organización señalaron que, al ser un evento multitudinario, el ingreso suele estar congestionado, por lo cual se recomienda llevar la entrada descargada en el teléfono o impresa para agilizar el acceso al predio.

La torta frita gigante, el ritual más esperado de la fiesta

Uno de los momentos más esperados es la preparación de la torta frita gigante, una verdadera postal del evento. Para su elaboración se utilizan cerca de 120 kilos de harina, entre 50 y 60 litros de agua y alrededor de 2.000 kilos de grasa, y se requiere incluso una grúa para poder girarla durante la cocción.

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto: tortafrita.mercedes.gob.ar

El reconocimiento a su trayectoria llegó en los últimos años, cuando la fiesta fue declarada oficialmente Fiesta Nacional durante la Feria Internacional de Turismo, consolidando a Mercedes como un destino clave dentro del mapa gastronómico bonaerense.

La historia de la Fiesta de la Torta Frita

Más allá del atractivo culinario, la fiesta tiene un fuerte anclaje en la identidad local. Su origen se remonta a fines de los años ‘90, cuando comenzó a gestarse como una iniciativa comunitaria que combinó tradición criolla y homenaje histórico.

La celebración fue impulsada por Amanda Maidana, quien solía compartir tortas fritas en el programa radial Noches Criollas, conducido por Carlos Meda. A partir de esa experiencia surgió la idea de organizar un evento propio dedicado a este clásico de la cocina popular.

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto: tortafrita.mercedes.gob.ar

En paralelo, otra propuesta buscaba rendir tributo a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Con el tiempo, ambas iniciativas confluyeron y dieron forma a la primera edición, que se realizó el 2 de abril de 2000 en el predio cultural de La Trocha, con un concurso que contó con apenas diez participantes.

El crecimiento fue sostenido y obligó a trasladar la fiesta al Parque Municipal Independencia, un espacio con mayor capacidad para recibir al público. Hoy el evento convoca a miles de personas cada año y es uno de los hitos turísticos de la región.

Cómo llegar a Mercedes desde CABA

Para llegar a Mercedes desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen distintas alternativas de transporte, según el tiempo y el presupuesto disponible.

La opción más económica es el tren: desde la estación Estación Once se toma el ramal Línea Sarmiento hasta Moreno y luego se combina con el servicio que continúa hacia Mercedes. El viaje completo suele demorar entre dos horas y media y tres horas, dependiendo de la frecuencia y la conexión entre formaciones.

Estación de Mercedes Foto: Facebook / Nicolas Lennard

Otra alternativa es el micro de larga distancia, con salidas desde la Terminal de Ómnibus de Retiro y servicios de empresas como Chevallier, que unen ambos destinos en aproximadamente una hora y media o dos horas.

Para quienes viajen en auto, el recorrido más directo es por Acceso Oeste hasta empalmar con la Ruta Nacional 5. Son cerca de 100 kilómetros y el trayecto puede completarse en alrededor de una hora y media, según el tránsito.