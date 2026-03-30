Punta Perdices, un lugar que transporta al Caribe. Foto: Instagram @argentinosxargentina

Sin lugar a dudas, la Patagonia es uno de los destinos más impactantes de Argentina. Sin embargo, lo que muchos no imaginan es que, además de sus clásicos lagos de deshielo, también esconde playas con aguas cálidas, transparentes y tonos turquesa que remiten a paisajes mucho más tropicales. Un contraste inesperado que rompe con la idea tradicional del sur argentino.

En este escenario, Las Grutas se posiciona como uno de los puntos más tentadores. Sus playas, famosas por sus aguas templadas y su color intenso, invitan a disfrutar del mar de una forma poco habitual en la región. A su alrededor, la costa se despliega con otras localidades como San Antonio Oeste y el Puerto San Antonio Este, que completan un circuito ideal para explorar rincones menos conocidos.

Punta Perdices. Fuente: Instagram @lasgrutasturismo

Para quienes buscan ir más allá, los alrededores de Las Grutas ofrecen múltiples alternativas. A lo largo de los 65 kilómetros que la separan por la Ruta Nacional 3, aparecen playas y paisajes que sorprenden por su belleza y tranquilidad. Es una invitación a descubrir una Patagonia distinta, donde el mar también puede parecerse al de destinos como Brasil o el Caribe.

Punta Perdices, un lugar que transporta al Caribe

Punta Perdices es uno de esos rincones inesperados de la Patagonia que sorprende a primera vista. Ubicada cerca de San Antonio Este, en la provincia de Río Negro, esta playa se ganó el apodo de “el Caribe patagónico” gracias a sus aguas calmas, cristalinas y de tonos turquesa que contrastan con el paisaje árido de la región. La poca profundidad del mar y la claridad del agua la convierten en un lugar ideal para relajarse y disfrutar de una experiencia distinta en el sur argentino.

Punta Perdices. Foto Instagram @argentinosxargentina

Lejos del turismo masivo, Punta Perdices conserva un encanto natural y tranquilo que la vuelve aún más especial. Es perfecta para pasar el día, hacer picnic o simplemente desconectar frente a un paisaje que parece sacado de otro país. Eso sí, al tratarse de una zona poco urbanizada, es clave ir preparado y respetar el entorno para mantener intacta la belleza de este paraíso escondido.

Punta Villarino, un lugar lleno de tranquilidad

Punta Villarino es un destino poco explorado ubicado en la provincia de Río Negro, sobre la costa del Golfo San Matías. A diferencia de otros puntos de la Patagonia, sus aguas suelen ser más cálidas gracias a las corrientes marinas y a la poca profundidad en algunos sectores, lo que permite disfrutarlas durante más tiempo.

Punta Villarino. Foto Instagram @pueblode_mar

Sus extensas playas de arena blanca, se combinan con un entorno natural casi virgen, ideal para quienes buscan desconectar del ruido y las multitudes. Además de su atractivo paisajístico, este rincón patagónico es perfecto para actividades al aire libre como caminatas, pesca o simplemente contemplar atardeceres únicos frente al mar.

Al no ser un destino masivo, conserva un aire tranquilo y auténtico que lo vuelve especialmente atractivo para escapadas diferentes. Es, sin dudas, una joya escondida que demuestra que la Patagonia también puede sorprender con postales de “caribe” en el sur argentino.

Punta Villarino, un lugar soñado. Foto archivo.

La Conchilla y la magia de los caracoles

Una playa cubierta por miles de caracoles, que, erosionados por el sol y por el viento, fueron blanqueándose hasta quedar de ese color que asombra desde lejos. Al caminar, se distingue a las conchillas menos erosionadas porque tienen esos tonos, que van del violáceo al rosado más leve. Un hermoso estímulo para la vista.

La Conchilla. Foto X.

El ambiente de esta playa es familiar, para pasar un día tranquilo, lejos del ruido. La enorme extensión que tiene la costa es otro factor distintivo. Además, debido a esto, siempre existe playa disponible.