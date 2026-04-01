Buenos Aires será sede de la primera Copa Mundial de Sushi en Latinoamérica:

Buenos Aires será sede de la primera Copa Mundial de Sushi en Latinoamérica. Foto: Sushi World Cup.

Buenos Aires se prepara para recibir un evento inédito en la región: la primera edición de la Sushi World Cup, una competencia gastronómica que convertirá a la ciudad en el epicentro latinoamericano del sushi. Por primera vez, 30 equipos de distintos puntos del país y de la región se enfrentarán en vivo en una jornada donde se elaborarán 50.000 piezas de sushi en un solo día, ante la mirada de un jurado especializado y miles de visitantes.

La propuesta combinará competencia, espectáculo y cultura japonesa en un evento donde no solo se evaluará el sabor de cada preparación, sino también la técnica, la creatividad, la prolijidad y la capacidad de trabajar bajo presión. Cada equipo deberá demostrar precisión en tiempo real frente al público, en un formato pensado como un verdadero show gastronómico.

Buenos Aires será sede de la primera Copa Mundial de Sushi en Latinoamérica. Foto: Sushi World Cup.

Un hito histórico: Buenos Aires, sede del primer campeonato de sushi en Latinoamérica

El certamen incluirá seis categorías: veggie, langostinos, trucha, pesca blanca, nigiri y sushi creativo. Una de las particularidades del reglamento es que no estará permitido el uso de salmón, lo que obligará a los participantes a destacarse con otras materias primas y técnicas. Además, entre cada instancia habrá minidesafíos técnicos centrados en velocidad, corte y prolijidad.

Los criterios de evaluación contemplarán técnica, sabor, presentación, creatividad, precisión y velocidad. El jurado estará integrado por referentes de la gastronomía japonesa, entre ellos Alejandra Kano, reconocida por haber sido nombrada en 2022 Embajadora de Buena Voluntad de la Gastronomía Japonesa por el gobierno de Japón.

Buenos Aires será sede de la primera Copa Mundial de Sushi en Latinoamérica. Foto: Sushi World Cup.

Qué esperar de la primera edición de la Copa Mundial de Sushi en Latinoamérica

La competencia reunirá a equipos como Gokana, Ika Barra de Sushi, Kyoto Sushi, Buenos Aires Sushi, Sakuma Sabi Sushi, Kikai Sushi, Kimera Sushi, Huari Nikkei, Yokai Sushi, Namida, Pelaia, Piranha Sushi, Sushi and Friends y Rock Tu Roll Sushi.

Además, recibirá representantes del interior del país como ZoMu Sushi Fusión de Puerto Madryn, Sushilife de Comodoro Rivadavia, Toshiosushi de Santiago del Estero, Umai Sushi de La Rioja, SushiFeel de San Miguel de Tucumán y Casta de San Fernando del Valle de Catamarca.

La jornada también estará abierta al público general y se espera la asistencia de más de 12.000 personas. Además de seguir la competencia en tiempo real, quienes asistan podrán participar de degustaciones, recorrer stands gastronómicos y de regalería, y disfrutar de distintos shows vinculados a la cultura japonesa.

Buenos Aires será sede de la primera Copa Mundial de Sushi en Latinoamérica. Foto: Sushi World Cup.

Copa Mundial de Sushi en Buenos Aires: cuándo, dónde y entradas del evento gastronómico

La cita será el sábado 4 de abril en La Rural, específicamente en el salón Ocre, de 12 a 20 horas.

Las entradas ya están disponibles en boletería oficial y hay dos modalidades:

Entrada general sin sushi: acceso total al evento por $15.000

Entrada general con sushi: acceso total + 10 piezas de sushi por visitante por $25.000

Cabe destacar que los jubilados tendrán un 15 % de descuento, aplicable únicamente en boletería, mientras que los menores de 12 años ingresarán gratis acompañados por un adulto.