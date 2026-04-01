Fiesta del goulash Foto: Foto generada con IA

Semana Santa en Buenos Aires suma una propuesta gastronómica que ya se perfila como uno de los planes más atractivos del fin de semana largo. El domingo 5 de abril de Pascua, la ciudad será sede de una nueva edición de la Fiesta del Goulash, un evento que celebra uno de los platos más emblemáticos de la cocina centroeuropea, con identidad propia, cocción lenta y sabores intensos. La cita es en Extrawurst, referente indiscutido de la gastronomía alemana en CABA, que por un solo día ofrecerá cinco versiones de goulash, pensadas para todos los paladares.

Ideal para quienes buscan qué hacer en Semana Santa sin salir de la ciudad, el evento combina comida abundante, recetas tradicionales, ambiente festivo y opciones para compartir en familia o con amigos. Una experiencia que promete filas, reservas agotadas y aromas que se sienten desde la vereda.

Fiesta del Goulash 2026 en CABA: qué platos ofrecerán el domingo de Pascua

El bar alemán que celebra con todos el domingo de Pascua Foto: Foto generada con IA

La estrella absoluta de la jornada será, como indica su nombre, el goulash, un guiso de origen húngaro que se popularizó en toda Europa Central y que hoy tiene versiones propias en Alemania, Austria y Europa del Este. Para esta edición 2026, Extrawurst presentará cinco variedades imperdibles, elaboradas con recetas especiales para el evento:

Goulash clásico de carne vacuna, con carne tierna, cebolla caramelizada, pimentón dulce y especias tradicionales. Goulash de cerdo, más suave y levemente ahumado, ideal para quienes prefieren sabores equilibrados. Goulash picante, con un toque extra de paprika y ají, pensado para los amantes de lo intenso. Goulash de cordero, una versión más profunda y aromática, especial para ocasiones festivas. Goulash vegetariano, preparado con vegetales de estación, papas y especias, manteniendo la esencia del plato sin carnes.

Todos los platos se servirán acompañados de spätzle caseros, pan rústico o puré, según la elección, y habrá bebidas tradicionales para maridar, como cervezas artesanales de estilo alemán.

Fiesta del Goulash 2026: turnos y cómo reservar en Extrawurst

Debido a la alta demanda que suele tener este tipo de eventos gastronómicos, la Fiesta del Goulash funcionará con turnos organizados durante el domingo de Pascua. Los horarios estarán divididos en diferentes franjas para garantizar una mejor experiencia y evitar largas esperas.

Las reservas se realizan directamente a través de Extrawurst, ya sea por teléfono o por los canales habituales del local. Se recomienda reservar con antelación, ya que los cupos son limitados y en ediciones anteriores los turnos se agotaron varios días antes del evento.

Además, habrá opción de consumir en el lugar o pedir para llevar, una alternativa ideal para quienes quieran disfrutar del goulash en casa durante el feriado.

Cómo llegar a Extrawurst: ubicación y accesos recomendados

Un ambiente que transporta a Europa y una historia tan auténtica como sus sabores Foto: Instagram @extrawurst_argentina

Extrawurst se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una zona de fácil acceso, tanto en transporte público como en auto. Es recomendable llegar con tiempo, ya que, por tratarse de un evento especial, la concurrencia será mayor a la habitual.

En colectivo: múltiples líneas circulan por las avenidas cercanas.

En subte: estaciones a pocas cuadras facilitan el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

En auto: hay estacionamientos privados en la zona, aunque se sugiere llegar temprano.

Un plan distinto para Semana Santa en Buenos Aires

La Fiesta del Goulash 2026 se consolida como una de las mejores opciones para quienes buscan una experiencia distinta durante Semana Santa en CABA. Buena comida, recetas tradicionales, ambiente festivo y un plato ideal para los días frescos del otoño hacen de este evento una cita obligada para los amantes de la gastronomía.