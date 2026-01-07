Temporada 2026: dónde y cuándo se disfruta las temporada de tulipanes holandeses

Cada primavera, los campos de este país se tiñen de rojo, amarillo, violeta y rosa y los turistas no dudan en viajar hasta allí para verlo con sus propios ojos. Cuándo ocurre este fenómeno y qué cosas debés tener en cuenta a la hora de viajar.

Tulipanes en Holanda Foto: Freepik

Holanda se transforma en un gran campo de flores cada primavera, gracias a los tulipanes que florecen y tiñen el paisaje con colores como el rojo, el amarillo, el violeta y el vede. Se trata del símbolo floral por excelencia de ese país y, por eso, los turistas suelen sacar pasaje y reservar estadía para la primavera, ya que es la temporada más bella de todas.

Por eso, los turistas deben tener en cuenta algunas recomendaciones antes de viajar, ya que deben saber dónde disfrutar de esta explosión de color y cómo recorrer las rutas más emblemáticas que dejan a los tulipanes a la vista de cualquier pasajero.

Tulipanes en Holanda Foto: Freepik

Cabe destacar que la floración varía ligeramente según el clima anual, pero el apogeo suele darse entre mediados de abril y principios de mayo. Aun así, todo el período de primavera ofrece un desfile natural que vale la pena ver:

Finales de marzo y principios de abril: florecen los narcisos, con su amarillo vibrante.

Primera quincena de abril: los jacintos toman protagonismo con su aroma dulce.

Mediados de abril a principios de mayo: llega el gran momento: el país se cubre de tulipanes.

Si estás planificando tu viaje, la Semana Santa o las vacaciones de Pascua suelen coincidir con el momento ideal para visitar los campos.

Cuáles son las regiones que no podés dejar de visitar

Durante la próxima primavera, Holanda se convertirá en el epicentro de un espectáculo natural único en el mundo y por este motivo, turistas de todo el mundo ya están planeando su viaje para disfrutar de los tulipanes en su mejor momento. Pero ¿Dónde hay que ir para apreciar estos cuadros naturales de ensueño?

Bollenstreek, la región clásica de los bulbos

La ruta más famosa para ver tulipanes es el Bollenstreek, la “región de los bulbos”, situada entre Leiden, Haarlem y Lisse. Aquí se encuentran los paisajes que todos imaginamos: molinos, canales y campos que se pierden en el horizonte.

Tulipanes en Holanda Foto: Freepik

Keukenhof: el jardín de Europa

El corazón de esta zona es el parque Keukenhof, uno de los jardines de flores más grandes y conocidos del mundo. Abre únicamente durante la primavera y reúne más de siete millones de flores plantadas a mano cada año. Incluso si el clima se adelanta o retrasa, en Keukenhof siempre encontrarás tulipanes en flor.

Además, ofrece exhibiciones temáticas, rutas especiales, arte floral y espacios ideales para visitar en familia o en pareja.

Noordoostpolder, la joya menos turística

Al norte del país, en la provincia de Flevoland, se encuentra el Noordoostpolder, una región recuperada al mar que hoy alberga más de 2.000 hectáreas de tulipanes. Es menos visitada por turistas, pero para muchos es la zona más impresionante.