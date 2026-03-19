La capital de las bicicletas Foto: Foto generada con IA

En tiempos donde la movilidad sostenible domina las conversaciones globales, existe una ciudad que no solo abrazó la bicicleta como estilo de vida, sino que la convirtió en su símbolo urbano más poderoso. Hoy, Ámsterdam es reconocida mundialmente como la capital planetaria de las bicicletas, pero pocos recuerdan que esta transformación no nació de una moda verde, sino de una crisis que puso de rodillas a medio mundo: la crisis del petróleo de los años 70.

De calles dominadas por autos a una revolución sobre dos ruedas

Durante las décadas del 60 y principios de los 70, Ámsterdam enfrentaba la misma historia que muchas ciudades europeas: un crecimiento explosivo del parque automotor. Las calles se llenaron de vehículos, el tránsito se volvió caótico y los accidentes se multiplicaron hasta niveles alarmantes. Solo en 1971, la ciudad registró más de 3.300 muertes en siniestros viales, entre ellas más de 400 niños, una cifra que impactó profundamente a la población.

Pero la verdadera ruptura llegó en 1973, cuando el precio del petróleo se cuadruplicó debido al embargo de varios países del Medio Oriente. El modelo de movilidad basado en el auto privado mostró su fragilidad y obligó a los Países Bajos a replantearse su dependencia del combustible. Este shock se convirtió en el punto de partida para un giro cultural, social y urbanístico que cambiaría para siempre el destino de la ciudad.

Barrio rojo de Amsterdam en tiempos de coronavirus

El despertar ciudadano que transformó la ciudad

El alza del combustible coincidió con un descontento social creciente. Familias enteras exigían que sus calles fueran seguras, especialmente para los niños. De ese sentimiento nació el movimiento Stop de Kindermoord (“Detengan el asesinato de niños”), un grupo clave que presionó por políticas que devolvieran el espacio urbano a peatones y ciclistas. Las movilizaciones fueron un símbolo de resistencia y se convirtieron en un motor de cambios profundos.

El gobierno respondió creando medidas inéditas para la época. Una de las más recordadas fueron los “domingos sin autos”: jornadas donde la ciudad quedaba libre de vehículos motorizados y se recuperaba, aunque sea por un día, la experiencia de caminar o pedalear sin ruidos ni contaminación. Ese experimento social ayudó a imaginarios colectivos a repensar cómo querían vivir sus ciudades.

Infraestructura, decisión política y una identidad ciclista única

La presión social acompañada por la necesidad de reducir el consumo de combustibles llevó a una inversión sin precedentes en infraestructura ciclista. Ámsterdam comenzó a construir carriles exclusivos, estacionamientos adaptados, redes conectadas de ciclovías y espacios completamente pensados para priorizar la movilidad sustentable.

Con el tiempo, el modelo dejó de ser una respuesta a la crisis y se convirtió en una identidad: la bicicleta pasó a ser una extensión natural de la vida cotidiana. Hoy, la ciudad cuenta con más de 500 kilómetros de ciclovías y millones de bicicletas que, en algunos momentos, incluso superan la cantidad de habitantes. Ámsterdam es ahora un ejemplo global que demuestra que transformar una ciudad es posible cuando existe voluntad social y política.

Bicicletas en Ámsterdam, Países Bajos. Foto: Unsplash.

Una lección para el mundo en plena transición energética

Lo sucedido en Ámsterdam es una prueba irrefutable de cómo las crisis pueden abrir puertas hacia transformaciones profundas. La ciudad logró reinventarse gracias al activismo, la planificación urbana inteligente y la apuesta por una movilidad más humana. Su historia recuerda que los grandes cambios nacen cuando la ciudadanía y los gobiernos trabajan juntos.

Hoy, en un contexto mundial donde los precios fluctuantes del combustible, el cambio climático y las nuevas demandas urbanas presionan a las metrópolis, el modelo neerlandés vuelve a ser ejemplo. Ámsterdam no solo se adelantó al futuro: lo pedaleó primero.