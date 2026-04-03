Escapadas en Semana Santa Foto: Foto generada con IA

Con la llegada de Semana Santa, miles de personas buscan una escapada corta para desconectar sin gastar de más. La buena noticia es que no hace falta cruzar medio país ni reservar hoteles caros: a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires hay destinos ideales para pasar el día o dormir una noche, con costos bajos y naturaleza de sobra.

Estas salidas express son perfectas para quienes quieren evitar embotellamientos, ahorrar en combustible y disfrutar del feriado sin complicaciones. Acá, una selección de las escapadas más baratas y rendidoras para Semana Santa.

1. San Antonio de Areco: tradición, río y comida económica

Estancia La Bamba de Areco. Foto: Estancia La Bamba de Areco

Distancia desde CABA: 1 hora

Plan ideal: día completo o una noche

Clásico entre los clásicos, San Antonio de Areco sigue siendo una de las escapadas más accesibles del fin de semana largo. Se puede recorrer caminando, no exige grandes gastos y ofrece múltiples planes gratuitos.

Qué hacer sin gastar de más

Pasear por la costanera del río Areco

Recorrer el casco histórico

Mate en el Parque Criollo

Ferias artesanales

Costos:

Comer en bodegones desde precios moderados

Dormir: casas de huéspedes y hostels económicos si se reserva con tiempo

Ideal para parejas, familias o grupos de amigos.

2. Tigre: verde, río y planes gratis

Tigre, Buenos Aires. Foto: Expedia

Distancia desde CABA: 40 minutos

Plan ideal: escapada de un día

Tigre es una de las opciones más económicas y fáciles, incluso sin auto. El Delta permite desconectar con un presupuesto mínimo.

Planes baratos

Caminar por el Puerto de Frutos

Mate en el Paseo Victorica

Viaje corto en lancha colectiva

Parque de la Costa (opcional)

El gasto principal suele ser la comida, pero hay opciones accesibles y hasta se puede llevar vianda y pasar el día al aire libre.

3. Chascomús: lago, tranquilidad y precios cuidados

Los destinos con lagunas se vuelven una opción muy elegida. Foto Instagram @igbuenosaires

Distancia desde CABA: 1 hora y 20 min

Plan ideal: día completo o una noche

Si buscás silencio y naturaleza sin multitudes, Chascomús es una excelente alternativa en Semana Santa.

Qué ofrece

Laguna para caminar o andar en bici

Costanera amplia y gratuita

Parrillas y merenderos públicos

Casco histórico chico y tranquilo

Ahorro clave:

Ideal para ir y volver en el día

Alojamientos simples a precios accesibles

4. Capilla del Señor: pueblo histórico y plan low cost

Capilla del Señor, un pueblo lleno de historia. Foto: Instagram @solesdecampo

Distancia desde CABA: 1 hora

Plan ideal: escapada breve

Menos conocida que otros destinos, Capilla del Señor es perfecta para quienes quieren escapar del turismo masivo.

Por qué es barata

Todo queda cerca

Caminar es el principal plan

Restaurantes pequeños y bodegones

Ambiente tranquilo y familiar

Muy elegida por parejas y adultos mayores que priorizan calma y bajo presupuesto.

5. Luján: historia, río y picnic

Luján Foto: Wikipedia

Distancia desde CABA: 1 hora

Plan ideal: día completo

Además de la famosa Basílica, Luján tiene espacios verdes, ferias y zonas ideales para pasar la tarde sin gastar casi nada.

Plan económico

Paseo por la basílica y alrededores

Camino ribereño

Picnics en parques públicos

Feria de artesanos

Opciones de comida populares y acceso fácil incluso en transporte público.

Consejos para gastar menos en Semana Santa

Evitar viajar en horarios pico

Priorizar excursiones de un día

Llevar comida o mate

Reservar alojamiento directo (sin intermediarios)

Elegir pueblos caminables

Viajar cerca también es descanso

Semana Santa no siempre exige grandes traslados ni gastos elevados. A veces, a menos de una hora de casa están los mejores planes para cortar la rutina, respirar aire limpio y volver renovado.

Estas escapadas combinan bajo presupuesto, poco estrés y mucha experiencia, y por eso se repiten año tras año entre quienes saben viajar bien… sin gastar de más.