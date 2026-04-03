Semana Santa cerca y barata: las escapadas a una hora de CABA que no fallan
Pueblos, naturaleza y planes low cost: las escapadas más baratas para Semana Santa cerca de la Ciudad.
Con la llegada de Semana Santa, miles de personas buscan una escapada corta para desconectar sin gastar de más. La buena noticia es que no hace falta cruzar medio país ni reservar hoteles caros: a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires hay destinos ideales para pasar el día o dormir una noche, con costos bajos y naturaleza de sobra.
Estas salidas express son perfectas para quienes quieren evitar embotellamientos, ahorrar en combustible y disfrutar del feriado sin complicaciones. Acá, una selección de las escapadas más baratas y rendidoras para Semana Santa.
1. San Antonio de Areco: tradición, río y comida económica
Distancia desde CABA: 1 hora
Plan ideal: día completo o una noche
Clásico entre los clásicos, San Antonio de Areco sigue siendo una de las escapadas más accesibles del fin de semana largo. Se puede recorrer caminando, no exige grandes gastos y ofrece múltiples planes gratuitos.
Qué hacer sin gastar de más
- Pasear por la costanera del río Areco
- Recorrer el casco histórico
- Mate en el Parque Criollo
- Ferias artesanales
Costos:
- Comer en bodegones desde precios moderados
- Dormir: casas de huéspedes y hostels económicos si se reserva con tiempo
Ideal para parejas, familias o grupos de amigos.
2. Tigre: verde, río y planes gratis
Distancia desde CABA: 40 minutos
Plan ideal: escapada de un día
Tigre es una de las opciones más económicas y fáciles, incluso sin auto. El Delta permite desconectar con un presupuesto mínimo.
Planes baratos
- Caminar por el Puerto de Frutos
- Mate en el Paseo Victorica
- Viaje corto en lancha colectiva
- Parque de la Costa (opcional)
El gasto principal suele ser la comida, pero hay opciones accesibles y hasta se puede llevar vianda y pasar el día al aire libre.
3. Chascomús: lago, tranquilidad y precios cuidados
Distancia desde CABA: 1 hora y 20 min
Plan ideal: día completo o una noche
Si buscás silencio y naturaleza sin multitudes, Chascomús es una excelente alternativa en Semana Santa.
Qué ofrece
- Laguna para caminar o andar en bici
- Costanera amplia y gratuita
- Parrillas y merenderos públicos
- Casco histórico chico y tranquilo
Ahorro clave:
- Ideal para ir y volver en el día
- Alojamientos simples a precios accesibles
4. Capilla del Señor: pueblo histórico y plan low cost
Distancia desde CABA: 1 hora
Plan ideal: escapada breve
Menos conocida que otros destinos, Capilla del Señor es perfecta para quienes quieren escapar del turismo masivo.
Por qué es barata
- Todo queda cerca
- Caminar es el principal plan
- Restaurantes pequeños y bodegones
- Ambiente tranquilo y familiar
Muy elegida por parejas y adultos mayores que priorizan calma y bajo presupuesto.
5. Luján: historia, río y picnic
Distancia desde CABA: 1 hora
Plan ideal: día completo
Además de la famosa Basílica, Luján tiene espacios verdes, ferias y zonas ideales para pasar la tarde sin gastar casi nada.
Plan económico
- Paseo por la basílica y alrededores
- Camino ribereño
- Picnics en parques públicos
- Feria de artesanos
Opciones de comida populares y acceso fácil incluso en transporte público.
Consejos para gastar menos en Semana Santa
- Evitar viajar en horarios pico
- Priorizar excursiones de un día
- Llevar comida o mate
- Reservar alojamiento directo (sin intermediarios)
- Elegir pueblos caminables
Viajar cerca también es descanso
Semana Santa no siempre exige grandes traslados ni gastos elevados. A veces, a menos de una hora de casa están los mejores planes para cortar la rutina, respirar aire limpio y volver renovado.
Estas escapadas combinan bajo presupuesto, poco estrés y mucha experiencia, y por eso se repiten año tras año entre quienes saben viajar bien… sin gastar de más.