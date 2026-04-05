Las Nonas Ramona Petrona ofrece experiencias culinarias que alimentan el cuerpo y el alma. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Entre las calles de la Ciudad de Buenos Aires, un restaurante único sorprende con la cocina casera. Se trata de Las Nonas Ramona Petrona, un local gastronómico de Villa Crespo que realiza desde cafés tradicionales hasta nuevas propuestas con historias que emocionan, ofreciendo experiencias culinarias que alimentan el cuerpo y el alma.

“Esta gente nos hace revivir”, dice una jubilada que trabaja allí sobre los comensales y la pareja dueña del lugar, que tienen como prioridad crecer como comercio ayudando a los abuelos con trabajo, los cuales están al servicio de la cocina y la atención en el salón. La frase refleja la magia del lugar donde se da una combinación de sabores, nostalgia y afecto que convierte cada visita en algo más que un momento culinario.

Las Nonas Ramona - Petrona, restaurante. Foto: Instagram/lasnonasramonapetrona

Las Nonas Ramona Petrona, un restaurante que representa mucho más que sabores tradicionales

Más allá de la comida, Las Nonas es un proyecto social donde los adultos mayores que trabajan allí encuentran un espacio para mantenerse activos, compartir experiencias y sentirse valorados. Los comensales reciben mucho más que un plato, ya que en el bodegón conocen historias de vida, reciben sonrisas y la sensación de estar en casa.

La cocina también se distingue por priorizar ingredientes frescos y recetas tradicionales, alejadas de los ultraprocesados. Cada plato refleja paciencia, cuidado y dedicación, en un homenaje al tiempo de la cocina casera. Por eso, visitar el restaurante es descubrir un rincón de Buenos Aires donde gastronomía, historia y calidez humana se encuentran.

Las Nonas Ramona - Petrona, restaurante. Foto: Instagram/lasnonasramonapetrona

Qué se puede comer en uno de los mejores restaurantes de Villa Crespo

Entre la diversidad del menú de Las Nonas, surgen platos que destacan por sus sabores únicos y son de los más elegidos por los comensales:

Pollo strogonoff con papas españolas, puré o ensalada

Bife de chorizo al champiñón con papas o puré

Bondiola a la mostaza con papas, ensalada o puré

Merluza a la crema con puerro, con papas, ensalada o puré

Las Nonas Ramona - Petrona, restaurante. Foto: Instagram/lasnonasramonapetrona

Carré de cerdo a la riojana con papas o puré

Wok de pollo con verduras y arroz

Empanadas tucumanas: carne cortada a cuchillo, jamón y queso o pollo

Milanesa napolitana con ensalada, papas o puré

Sándwich de milanesa de carne o pollo tucumano con lechuga, tomate, mayonesa y mostaza

Las Nonas es un espacio donde comer se transforma en un acto de memoria y encuentro. Se trata de uno de esos rincones especiales y se distingue por la presencia de adultos mayores como protagonistas, ya que son ellos quienes cocinan, atienden y transmiten cada receta con la dedicación y el cariño de quienes saben que la cocina también es un legado.

Las Nonas Ramona - Petrona, restaurante. Foto: Instagram/lasnonasramonapetrona

“Realmente riquísimo, abundante y todo lo hacen en el momento”, “Un nuevo descubrimiento para nosotros, un local chico, las abuelas son las que cocinan”, “¡Súper recomendable! Platos muy abundantes, la comida caserita y la atención muy buena”, son algunas de las reseñas en Google Maps.

Cómo llegar a Las Nonas Ramona Petrona desde CABA

Las Nonas Ramona Petrona se encuentra en Tres Arroyos 399, Villa Crespo, a pocas cuadras de Avenida Corrientes y cerca de Movistar Arena, y se puede llegar de la siguiente forma:

Desde el centro de CABA (Obelisco / Microcentro):

Tomá el subte B hacia Juan Manuel de Rosas.

Bajate en Malabia - Osvaldo Pugliese o Dorrego.

Desde ahí caminás unas 8–10 cuadras hasta Tres Arroyos 399.

En colectivo:

Te dejan cerca líneas como: 15, 19, 24, 42, 65, 71, 76, 99, 109, 127 (dependiendo desde dónde salgas).

En auto: