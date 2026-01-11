El mejor destino para visitar de noche en 2026. Foto: Unsplash.

Muchas son las ciudades alrededor del mundo que tienen algo que las destaca, que las hace únicas y que muestran su belleza. Y en este caso, un estudio llevado a cabo por la plataforma Radical Storage le da un reconocimiento especial a una capital europea que es nombrada como el mejor destino nocturno para el 2026.

Es decir, aquellos apasionados por viajar y que quieran buscar experiencias de noche que combinen cultura, diversión, seguridad e historia, esta ciudad es la ideal para visitar.

Cuando cae el sol: ¿cuál es el mejor destino para visitar en 2026?

Las actividades que comienzan con la puesta de sol no son las mismas que en plena luz del día y, por tanto, las experiencias son muy variadas. En ese sentido, el “nocturismo”, una tendencia que redefine la forma de viajar y experimentar situaciones, cobra relevancia como una manera de hacer turismo diferente.

No tiene solo que ver con lo que se cree a veces de la observación de las estrellas, las constelaciones o el cielo. El nocturismo implica otras cuestiones, con recorridos urbanos, visitas puntuales, rutas históricas iluminadas y hasta mercados y cines al aire libre.

También, hay que sumar que el nocturismo puede incluir fiestas en playas exóticas o paseos por avenidas históricas con buena iluminación, así como también la visita de monumentos históricos iluminados artificialmente. Todo esto permite ver cada urbe de una manera diferente, y mostrar un costado distinto de cada una de ellas.

El análisis de la plataforma tomó 50 destinos internacionales y usó una metodología basada en cuatro factores para determinar al mejor destino.

El primero de ello tuvo que ver con las experiencias disponibles que representan el 40% de la valoración para catalogar al destino turístico. El segundo factor, que también cuenta con un 40% de puntación, refiere a los elementos naturales de la ciudad. Por supuesto, la contaminación lumínica pasa a ser un factor clave que descuenta puntos al valor final.

El tercer punto es la seguridad, que recibe una valoración de 10% y el cuarto es el transporte, también con un 10% del total del puntaje.

Por todo lo antes descrito, Roma es el mejor destino mundial del nocturismo para el 2026, según este ranking. La capital italiana alcanzó una puntuación general de 6,07 sobre 10, donde sobresale especialmente en la categoría de experiencias, en la cual se destacó con un 9,2.

La ciudad propone 305 recorridos nocturnos diferentes. Por ejemplo, visitas guiadas al Coliseo al atardecer, entre otras.

Los 10 mejores destinos para recorrer de noche en 2026

