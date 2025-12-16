A tan sólo una hora de Florencia: un pueblito italiano paga el 50% del alquiler a extranjeros que se muden allí

Se trata de una pequeña localidad ubicada en una colina en la Toscana. El plan pretende volver a poblar la zona y frenar la caída de la economía del pueblo.

Radicondoli, el pueblito donde te pagan por vivir allí Foto: Italianisimo

Para aquellas personas que tengan intenciones de mudarse a Italia a probar suerte, existe una alternativa que puede traer grandes beneficios en una pintoresca ciudad.

Se trata de Radicondoli, un pueblo de la región de la Toscana, que pagará la mitad del alquiler a los extranjeros que elijan instalarse allí, como parte de una estrategia para incentivar el crecimiento poblacional.

Según indicó la revista Time Out, Radicondoli se encuentra a solamente una hora de Florencia y a 50 minutos en auto de Siena, dos ciudades que suelen ser un punto turístico muy importante de Italia. Este pueblito, cuenta con menos de mil habitantes, pero está ubicado en la cima de una colina y se destaca por su tranquilidad absoluta.

Radicondoli, el pueblito donde te pagan por vivir allí Foto: Italianisimo

En esta localidad casi no hay ruido, las calles son medievales y adoquinadas, y ofrece vistas panorámicas que convierten cada mañana en una postal. Para vivir allí, sin embargo, es fundamental aprender italiano, ya que la mayoría de los residentes no habla otros idiomas.

El pueblito de Italia que te paga para vivir allí: cuáles son los requisitos

Con la meta de revitalizar la economía local, el ayuntamiento anunció una inversión de 300 mil euros destinada a financiar emprendimientos, mejorar la infraestructura y construir nuevas instalaciones. “El objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente, estimular el desarrollo económico y residencial, e invitar a nuevos amigos a unirse a la comunidad”, explicaron desde el municipio en su sitio oficial.

Además del subsidio del 50% del alquiler, el programa incluye ayudas económicas para quienes deban viajar diariamente al trabajo, la creación de nuevas escuelas y guarderías, y fondos para la instalación de sistemas de calefacción ecológica.

Para acceder a estos beneficios, los inquilinos deberán comprometerse a residir en Radicondoli durante al menos cuatro años. Cumplido ese plazo, el ayuntamiento cubrirá entre el 15% y el 25% del valor de una vivienda para quienes compren su primera propiedad, con un tope de 20.000 euros. Esta subvención no deberá devolverse, siempre que el beneficiario permanezca en la localidad durante al menos diez años.

Radicondoli, el pueblito donde te pagan por vivir allí Foto: Italianisimo

La vida en Radicondoli no es acelerada, sino todo lo contrario: es un destino ideal para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y una convivencia sin ruidos. Según Time Out, también se destaca por su gastronomía local, con recomendaciones como las pizzas artesanales de la pizzería familiar La Pergola, perfectas para disfrutar en una terraza con vista a la ladera.