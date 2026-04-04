Cómo es el pueblito bonaerense que tiene más viveros que calles. NA

En el último tiempo, lo que llamamos “las afueras de Buenos Aires” cobraron una gran importancia para el turismo, convirtiéndose en un lugar ideal para quienes buscan paz y tranquilidad. En ese sentido, aparecieron varios parajes que estaban ocultos, pero que esconden una belleza única, digna de conocer alguna vez en la vida. Incluso los jubilados encontraron en estos destinos un refugio perfecto, donde disfrutar de paseos relajados, aire puro y actividades pensadas para el disfrute sin prisas.

Uno de estos destinos es Cazón, un pequeño pueblo con menos de 300 habitantes que se destaca por su inmensa riqueza forestal. Este rincón, ícono del turismo ecológico, es conocido como “el pueblo del millón de árboles” y ofrece a los visitantes la posibilidad de recorrer senderos entre bosques y disfrutar de una feria anual dedicada a la naturaleza.

Cazón, Saladillo. Foto: Instagram @viverodecazonsrl

El pueblo de Cazón se encuentra en el partido de Saladillo, dentro de la provincia de Buenos Aires. Más precisamente, se ubica a 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Gracias a su gran cantidad de árboles, su paisaje cambia con los colores característicos de cada estación, brindando postales únicas en cualquier época del año. Es el lugar ideal para quienes buscan un descanso alejado del ruido urbano.

Cazón, Saladillo. Foto: Instagram @viverodecazonsrl

Cazón: por qué le dicen el “pueblo del millón de árboles”

El mayor atractivo de Cazón es el Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg, un extenso espacio de 210 hectáreas donde hay más de un millón de árboles. Este pulmón verde cuenta con senderos para realizar caminatas y paseos en bicicleta, ofreciendo un verdadero contacto con la naturaleza, que es la mayor protagonista.

Qué hacer en Cazón: actividades para un día de desconexión total

En octubre, Cazón se llena de vida con la Expo Vivero Cazón, un evento que combina feria gastronómica, espectáculos y actividades recreativas en un entorno natural. Es la oportunidad perfecta para conocer la cultura local, disfrutar de su gastronomía y sumergirse en el encanto del pueblo.

Cazón, ubicado en la provincia de Buenos Aires, es conocido como el pueblito del "millón de árboles". NA

Además, hay muchas formas de aprovechar un día de desconexión total en Cazón:

Paseos por la naturaleza

Cazón destaca por su abundante arboleda y espacios verdes. Una caminata por sus senderos permite disfrutar del canto de los pájaros, el murmullo de los arroyos y la sensación de estar completamente rodeado de naturaleza. No olvides calzado cómodo y, si te gusta, una cámara o el celular para capturar cada detalle de este pequeño paraíso.

Picnic bajo los árboles

Aprovechá la sombra de los grandes árboles para organizar un picnic relajado. Prepará una canasta con frutas, sándwiches y bebidas frescas, extendé una manta y desconectate: no hay mejor plan que leer un libro, escuchar música suave o simplemente contemplar el paisaje.

El mayor atractivo de Cazón es el Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg Foto: Instagram @gui10road

Paseo en bici o caminata saludable

Para quienes disfrutan de la actividad física, Cazón ofrece caminos ideales para recorrer en bicicleta o a pie. Respirar aire puro mientras pedaleás o caminás rodeado de verde es una forma perfecta de combinar ejercicio y relajación.

Conocer la vida local

Aunque es un pueblo pequeño, Cazón tiene una vida local encantadora. Podés visitar ferias artesanales, probar productos regionales o charlar con los vecinos, quienes siempre tienen historias interesantes para contar. Este contacto auténtico hace que la experiencia sea mucho más genuina y diferente al turismo masivo.

Cazón, Saladillo. Foto: Instagram @viverodecazonsrl

Atardecer mágico

No hay mejor cierre para un día de desconexión que contemplar un atardecer entre árboles y campos. Buscá un lugar alto o junto a un espejo de agua y dejate maravillar por los colores cálidos del cielo. Es un momento ideal para meditar, tomar fotos o simplemente respirar profundo y agradecer la tranquilidad del lugar.

Dónde queda Cazón y cómo llegar desde CABA

Para llegar a Cazón desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la Ruta Nacional 205 hasta la localidad de Saladillo y desviarse por la Ruta Provincial 51 hasta el ingreso al pueblo. En auto, el viaje tiene una duración aproximada de dos horas y media.

Para quienes prefieren el transporte público, existen líneas de ómnibus que conectan Buenos Aires con Saladillo, desde donde se puede llegar a Cazón en taxi o remis.