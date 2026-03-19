Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita Foto: Wikipedia

A menos de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, Urribelarrea aparece como una opción poco conocida para quienes necesitan un respiro sin viajar demasiado lejos. Su ritmo pausado y su estética rural lo mantienen entre los destinos más buscados por los adultos mayores para una escapada express.

Fundado en el siglo XIX, el pueblo conserva calles de tierra, almacenes antiguos y construcciones que remiten a otra época. Ese aire detenido en el tiempo es uno de sus principales atractivos para visitantes que buscan desconexión total.

Uribelarrea forma parte del partido de Cañuelas, y en los últimos años ganó popularidad gracias a su propuesta gastronómica, sus tradiciones campestres y sus paisajes abiertos. Muchos lo eligen para caminar sin prisa y disfrutar del silencio rural.

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quién lo visita Foto: Wikipedia

La plaza Centenario funciona como el punto de encuentro del pueblo. A su alrededor se mantienen en pie varios edificios históricos, entre ellos la Iglesia Nuestra Señora de Luján, una de las postales más fotografiadas del lugar.

Muy cerca se encuentra la antigua estación ferroviaria, que aún conserva su estructura original. Es uno de los sitios preferidos para recorrer y entender cómo el tren impulsó el crecimiento de los pueblos del interior bonaerense.

Los fines de semana suelen instalarse ferias artesanales con productos locales, desde tejidos hasta alimentos caseros. También es habitual que los visitantes dediquen gran parte del día a caminar por las calles tranquilas o a capturar imágenes del entorno rural.

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quién lo visita Foto: Wikipedia

La gastronomía es otro motivo clave para visitar Uribelarrea. Parrillas, bodegones y almacenes de campo ofrecen desde asados y pastas caseras hasta embutidos y quesos elaborados artesanalmente, un sello distintivo de la zona.

Además, muchos comercios venden dulces y conservas hechos por productores locales, ideales para llevar como recuerdo o para complementar la salida con un sabor típico de la región.

Cómo llegar a Uribelarrea

Para llegar en auto desde Buenos Aires, el camino más directo es por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego por la Ruta 205 hasta el acceso principal. El viaje suele demorar entre una hora y una hora y media, según el tránsito.

Por su cercanía y su ambiente apacible, Uribelarrea es uno de los destinos más elegidos tanto para escapadas de fin de semana como para una visita de ida y vuelta en el día sin alejarse demasiado de la ciudad.