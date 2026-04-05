El Chaltén, Santa Cruz. Foto: Instagram/el_chalten

El sur de Argentina guarda paisajes de una belleza única que jubilados y turistas de todo el mundo sueñan con conocer alguna vez en la vida. Entre montañas, glaciares y ríos cristalinos, también se encuentran algunos de los pueblos más encantadores de la región, capaces de parecer sacados de un cuento.

Al pie de la cordillera de los Andes se ubica El Chaltén, una pequeña localidad de la provincia de Santa Cruz que cuenta con alrededor de 1.800 habitantes y es considerada uno de los destinos más lindos del mundo. Está situada dentro del Parque Nacional Los Glaciares, a orillas del río de las Vueltas y al pie del imponente cerro Monte Fitz Roy.

El Chaltén, Santa Cruz. Foto: Instagram/el_chalten

Hace algunos años, este destino fue reconocido entre los mejores lugares del mundo para visitar, ubicándose detrás de Washington, D.C. en un ranking internacional.

Cómo es El Chaltén

El nombre del pueblo está vinculado al cerro Fitz Roy, conocido también como Chaltén. En lengua tehuelche, significa “montaña azul” o “montaña humeante”.

Aunque hoy mantiene su perfil de villa tranquila, en los últimos años mostró un crecimiento demográfico sostenido: pasó de 371 habitantes en 2001 a más de 1.800 en la actualidad.

Su población reducida se explica también por su corta historia: fue fundada el 12 de octubre de 1985 y es una de las localidades más jóvenes del país. Con el paso del tiempo, se transformó en un destino elegido por quienes buscan naturaleza, silencio y paisajes únicos.

El Chaltén, Santa Cruz. Foto: Instagram/El_Chalten

Qué actividades se pueden hacer en El Chaltén

El Chaltén es considerado uno de los destinos más elegidos de la Patagonia para quienes buscan naturaleza y aventura. Conocido como la capital nacional del trekking, el pueblo ofrece senderos de distintas dificultades que permiten llegar a paisajes únicos dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

Entre las actividades más buscadas se encuentra la caminata hacia la Laguna de los Tres, uno de los recorridos más emblemáticos por sus vistas directas al Monte Fitz Roy. También son muy elegidas las excursiones a la Laguna Capri y a la Laguna Torre, dos senderos que combinan paisajes de montaña, glaciares y bosques patagónicos.

El Chaltén, Santa Cruz. Foto: Instagram/el_chalten

Además del trekking, en la zona se pueden realizar cabalgatas, paseos en bicicleta, pesca deportiva en el río de las Vueltas y excursiones hacia glaciares cercanos como el Glaciar Huemul. La localidad también cuenta con propuestas gastronómicas, cervecerías artesanales y casas de té que complementan la experiencia turística.

Cómo llegar a El Chaltén desde El Calafate

El acceso más habitual es desde El Calafate, donde se encuentra el aeropuerto más cercano, ubicado a unos 200 kilómetros. Desde allí parten micros, combis y servicios privados hacia la localidad.

También se puede llegar en auto o camioneta por ruta. En colectivo, las conexiones directas principales salen desde El Calafate, aunque en temporada también existen servicios desde otras ciudades patagónicas.