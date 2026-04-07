Baradero, localidad de la provincia de Buenos Aires. Foto: Argentina Turismo.

Si te gustan los destinos cercanos y tranquilos para desconectar de la rutina, hay un lugar que se distingue no solo por su belleza natural, sino también por su valor histórico: es considerado el pueblo más antiguo del territorio bonaerense, con una fundación que data de 1615.

Situado a orillas del río Paraná y a solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Baradero se convirtió en una opción ideal para quienes buscan una escapada que combine tranquilidad, aire libre y cultura.

Baradero, localidad de la provincia de Buenos Aires. Foto: Argentina Turismo.

Guía para visitantes: qué hacer en Baradero

Los atractivos turísticos se adaptan a todo tipo de visitantes. El Paseo del Cristo, con su mirador elevado sobre la Ruta Provincial 41, ofrece una de las mejores vistas panorámicas del pueblo y del río.

Desde allí, se puede continuar el recorrido hacia la Costanera del Paraná, un extenso paseo que cuenta con zonas de pesca, paradores gastronómicos, playas tranquilas y espacios recreativos para grandes y chicos.

Baradero, localidad de la provincia de Buenos Aires. Foto: Argentina Turismo.

Uno de los íconos históricos de Baradero es la Iglesia Santiago Apóstol, de estilo neogótico, construida en el mismo año de fundación del pueblo. Este templo, cargado de valor patrimonial, alberga reliquias religiosas que conectan con los orígenes cristianos del Río de la Plata.

El Parque del Este, una reserva de 36 hectáreas, es ideal para realizar caminatas, observar aves o compartir un picnic en medio de la biodiversidad. A su vez, el Paseo del Puerto y el Mercado Raíz invitan a disfrutar de productos frescos y caseros, con vista al río y un enfoque en el consumo responsable y local.

Baradero, localidad de la provincia de Buenos Aires. Foto: Buenos Aires Turismo.

En el centro del pueblo, la Plaza Mitre se impone como punto de encuentro y descanso. Allí, una réplica de la Pirámide de Mayo, coronada por un cóndor, rinde homenaje a la libertad americana, mientras los árboles añosos y los bancos invitan a hacer una pausa.

Para quienes buscan adrenalina, el Autódromo y el Kartódromo de Baradero permiten tanto asistir a competencias nacionales como vivir la experiencia de manejar un karting. Y si el plan es más relajado, los fines de semana ofrecen ferias artesanales, música al aire libre y eventos culturales gratuitos organizados por la comunidad local.

Baradero, localidad de la provincia de Buenos Aires. Foto: Argentina Turismo.

Cómo llegar a Baradero, en la provincia de Buenos Aires

Una de las grandes ventajas de Baradero es su accesibilidad. Se puede llegar fácilmente desde la estación Retiro mediante el ramal Retiro-Rosario de la línea Mitre. El viaje en tren es cómodo y económico, y al llegar, la estación se encuentra a pocos minutos del centro, lo que permite iniciar la visita sin necesidad de transporte adicional. Además, es posible llevar bicicletas a bordo, una alternativa perfecta para recorrer sus calles llanas y costaneras.