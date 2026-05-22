Chardonnay argentino: cuál es la provincia que lidera el cultivo y por qué esta cepa gana cada vez más terreno
En el Día Mundial del Chardonnay, un informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura reveló el crecimiento sostenido de esta cepa blanca en Argentina, su fuerte presencia en regiones vitivinícolas clave y el avance que mantiene en consumo y exportaciones.
En el marco del Día Mundial del Chardonnay, Argentina volvió a mostrar la importancia que tiene esta variedad blanca dentro de la industria vitivinícola. Con fuerte presencia en Cuyo y crecimiento sostenido en mercados internacionales, el Chardonnay se consolidó como uno de los vinos blancos más relevantes del país, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Actualmente, el país cuenta con 5.542 hectáreas cultivadas con Chardonnay, una cifra que representa el 2,8% de toda la superficie vitivinícola argentina y el 17,6% de las variedades blancas aptas para elaboración. Además, la cepa está presente en 17 provincias, aunque Mendoza y San Juan concentran casi toda la producción nacional.
Mendoza, la gran capital del Chardonnay argentino
La provincia de Mendoza lidera ampliamente el mapa del Chardonnay nacional con 4.606 hectáreas cultivadas, equivalentes al 83,1% del total del país. En segundo lugar aparece San Juan, con 586 hectáreas, seguida por Neuquén, La Rioja, Salta y Río Negro.
Dentro de Mendoza, el principal polo productivo es Tupungato, que reúne más de una cuarta parte de toda la superficie provincial dedicada a esta cepa. También se destacan departamentos como Tunuyán, Luján de Cuyo, Maipú, Junín y Rivadavia.
Las provincias donde más se cultiva Chardonnay en Argentina
- Mendoza: 4.606 hectáreas
- San Juan: 586 hectáreas
- Neuquén: 101 hectáreas
- La Rioja: 81 hectáreas
- Salta: 39 hectáreas
- Río Negro: 36 hectáreas
- Chubut: 31 hectáreas
- Buenos Aires: 27 hectáreas
El Chardonnay también gana terreno en regiones emergentes como Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos y Jujuy, donde distintas bodegas comenzaron a explorar nuevos perfiles de vinos vinculados a climas más fríos y suelos particulares.
Los departamentos que más producen Chardonnay
El informe del INV detalló cuáles fueron las zonas con mayor cosecha de esta cepa:
- Tupungato: 121.324 quintales
- Tunuyán: 54.653 quintales
- Maipú: 50.746 quintales
- Luján de Cuyo: 46.527 quintales
- Rivadavia: 44.197 quintales
- Junín: 37.143 quintales
- San Martín (Mendoza): 37.059 quintales
Un varietal cada vez más fuerte en consumo y exportaciones
El Chardonnay es actualmente el segundo vino blanco varietal más consumido en Argentina, solo detrás del Torrontés Riojano. Además, ocupa el quinto puesto entre todos los varietales comercializados en el mercado interno.
Entre los blends más vendidos se destaca el corte Chardonnay-Chenín, seguido por combinaciones como Chardonnay-Viognier y Chardonnay-Torrontés Riojano.
En el plano internacional, el Chardonnay se convirtió en el varietal blanco argentino más exportado y el tercero entre todos los vinos del país, solo superado por el Malbec y el Cabernet Sauvignon.
Los principales destinos del Chardonnay argentino
- Brasil: 19,3%
- Estados Unidos: 16,7%
- Países Bajos: 13,4%
En el caso de los cortes elaborados con Chardonnay, los mercados más importantes fueron Brasil, Bélgica y Venezuela.
El nuevo momento del Chardonnay argentino
En los últimos años, la cepa atraviesa una transformación marcada por estilos más frescos, minerales y gastronómicos. Regiones de altura y zonas frías comenzaron a producir Chardonnay con perfiles más tensos y menos dominados por la madera, una tendencia que gana reconocimiento tanto en el mercado local como en el exterior.