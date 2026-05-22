Chardonnay argentino: cuál es la provincia que lidera el cultivo. Foto: NA.

En el marco del Día Mundial del Chardonnay, Argentina volvió a mostrar la importancia que tiene esta variedad blanca dentro de la industria vitivinícola. Con fuerte presencia en Cuyo y crecimiento sostenido en mercados internacionales, el Chardonnay se consolidó como uno de los vinos blancos más relevantes del país, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Actualmente, el país cuenta con 5.542 hectáreas cultivadas con Chardonnay, una cifra que representa el 2,8% de toda la superficie vitivinícola argentina y el 17,6% de las variedades blancas aptas para elaboración. Además, la cepa está presente en 17 provincias, aunque Mendoza y San Juan concentran casi toda la producción nacional.

Mendoza, la gran capital del Chardonnay argentino

La provincia de Mendoza lidera ampliamente el mapa del Chardonnay nacional con 4.606 hectáreas cultivadas, equivalentes al 83,1% del total del país. En segundo lugar aparece San Juan, con 586 hectáreas, seguida por Neuquén, La Rioja, Salta y Río Negro.

Chardonnay argentino: cuál es la provincia que lidera el cultivo. Foto: NA.

Dentro de Mendoza, el principal polo productivo es Tupungato, que reúne más de una cuarta parte de toda la superficie provincial dedicada a esta cepa. También se destacan departamentos como Tunuyán, Luján de Cuyo, Maipú, Junín y Rivadavia.

Las provincias donde más se cultiva Chardonnay en Argentina

Mendoza: 4.606 hectáreas

San Juan: 586 hectáreas

Neuquén: 101 hectáreas

La Rioja: 81 hectáreas

Salta: 39 hectáreas

Río Negro: 36 hectáreas

Chubut: 31 hectáreas

Buenos Aires: 27 hectáreas

El Chardonnay también gana terreno en regiones emergentes como Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos y Jujuy, donde distintas bodegas comenzaron a explorar nuevos perfiles de vinos vinculados a climas más fríos y suelos particulares.

Chardonnay argentino: cuál es la provincia que lidera el cultivo. Foto: NA.

Los departamentos que más producen Chardonnay

El informe del INV detalló cuáles fueron las zonas con mayor cosecha de esta cepa:

Tupungato: 121.324 quintales

Tunuyán: 54.653 quintales

Maipú: 50.746 quintales

Luján de Cuyo: 46.527 quintales

Rivadavia: 44.197 quintales

Junín: 37.143 quintales

San Martín (Mendoza): 37.059 quintales

Un varietal cada vez más fuerte en consumo y exportaciones

El Chardonnay es actualmente el segundo vino blanco varietal más consumido en Argentina, solo detrás del Torrontés Riojano. Además, ocupa el quinto puesto entre todos los varietales comercializados en el mercado interno.

Entre los blends más vendidos se destaca el corte Chardonnay-Chenín, seguido por combinaciones como Chardonnay-Viognier y Chardonnay-Torrontés Riojano.

En el plano internacional, el Chardonnay se convirtió en el varietal blanco argentino más exportado y el tercero entre todos los vinos del país, solo superado por el Malbec y el Cabernet Sauvignon.

Los principales destinos del Chardonnay argentino

Brasil: 19,3%

Estados Unidos: 16,7%

Países Bajos: 13,4%

En el caso de los cortes elaborados con Chardonnay, los mercados más importantes fueron Brasil, Bélgica y Venezuela.

Chardonnay argentino: cuál es la provincia que lidera el cultivo. Foto: NA.

El nuevo momento del Chardonnay argentino

En los últimos años, la cepa atraviesa una transformación marcada por estilos más frescos, minerales y gastronómicos. Regiones de altura y zonas frías comenzaron a producir Chardonnay con perfiles más tensos y menos dominados por la madera, una tendencia que gana reconocimiento tanto en el mercado local como en el exterior.