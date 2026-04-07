Vuelve el Festival de Globos Aerostáticos a CABA:

Show de globos aerostáticos en la Ciudad. Foto: Prensa BA

Llega una nueva edición de un evento que dio que hablar y maravilló a los porteños: el BA Flota vuelve a la Ciudad y promete volver a deslumbrar en el cielo de nuestra capit

¿Qué es el BA Flota y por qué se lo compara con Capadocia?

Se trata de una exhibición de globos aerostáticos que podrán ser vistos en vuelos cautivos (anclados al piso) y haciendo demostraciones de destrezas en el aire.

Además, habrá música en vivo, con la presentación de bandas y DJs que ofrecerán un repertorio variado y generarán una atmósfera vibrante. También habrá artistas circenses, que recorrerán el predio haciendo shows de habilidades y acrobacias.

Para completar la experiencia, se podrá disfrutar de una feria de artesanos, paseo gastronómico, food trucks y beer garden.

Show de globos aerostáticos en la Ciudad. Foto: Prensa BA

¿Cuándo se realiza el Festival de Globos Aerostáticos?

El BA Flota se realizará el próxima sábado 11 de abril.

Atención: la fecha del evento está sujeta a las condiciones climáticas, no sólo afectan las lluvias sino también los vientos fuertes.

Show de globos aerostáticos en la Ciudad. Foto: Prensa BA

¿Dónde ver los globos aerostáticos en Buenos Aires?

El escenario será el Parque de la Ciudad, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La dirección del predio es Av. Roca 4099 y el ingreso será por la Puerta 7 Ingreso Peatonal.

¿Cómo conseguir entradas y participar del evento BA Flota?

Para quienes quieran disfrutar del evento, las entradas se pueden conseguir a través de Ticketek.

Los precios inician desde $25.200 y se puede conseguir a través del siguiente link.