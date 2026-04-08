Qué hacer en Buenos Aires este fin de semana:

Fiestas populares de entrada libre y gratuita en la provincia de Buenos Aires Foto: Imagen generada por IA

La provincia de Buenos Aires se viste de fiesta en sus distintas localidades con festividades de entrada libre y gratuita que convocan a cientos de personas. Además de los clásicos festejos conocidos, suman algunos nuevos que prometen entretener a toda la familia.

Comidas tradicionales, productos regionales, artesanías, música típica y otros son parte del entretenimiento cultural que apunta al público de todas las edades. Al tener acceso gratuito, se esperan cientos de visitantes en los distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires.

5 fiestas populares imperdibles y gratuitas

Festival de la Gastronomía Italiana

En su edición número 7, con entrada libre y gratuita, el Festival de la Gastronomía Italiana llama la atención de los curiosos y principalmente de aquellos con ascendencia del país europeo. Los días sábado 11 y domingo 12 desde las 12 del mediodía, el Parque Alberti entre las avenidas 25 y 38 se convierte en sede del festejo.

Festival de la Gastronomía Italiana. Video: Instagram @festivaldelagastronomia

Te esperan pastas, pizzas y postres típicos artesanales. También habrán actividades culturales que incluyen propuestas para toda la familia. El infaltable es la música típica del país europeo.

Lo organiza la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y entes adheridos en el marco del desarrollo del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, con la colaboración de la Unión Europea, Región Puglia y la Municipalidad de La Plata.

Fiesta Regional de la Miel

San Vicente se convierte en sede de un festejo que protagonizan las abejas y su producción; la miel. El sábado 11 y domingo 12 desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche se da esta festividad colorida en su doceava edición.

Fiesta Regional de la Miel Foto: cassanvicente vía IG

El evento principal es la cata de miel, sumado a olimpíadas apícolas, charlas técnicas, venta de productos regionales e insumos y una amplia oferta gastronómica. Lo organiza el Club Argentino de Servicio San Vicente, la Cooperativa Apícola San Vicente, la Municipalidad de San Vicente. La sede es el Predio Ferial San Vicente Vieja Estación, Av. Sarmiento N° 1000.

Fiesta de comidas al disco

Más de veinte cocineros elaborarán distintos platos al disco: pollo, empanadas fritas y guiso de lentejas. Carlos Keen se convierte en sede de esta deliciosa celebración en su tercera edición el domingo 12 desde las 11 de la mañana en el predio de la Estación FF. CC., entre Emilio Mitre y Carlos Pellegrini.

Fiesta de comidas al disco. Foto: Instagram @municipiodelujan

A partir de las 14 horas habrán espectáculos musicales en esta fiesta de entrada gratuita donde también la protagonizan puestos artesanales. Carlos Keen pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Luján.

Festival de tango

El festival de tango en la ciudad de Luján en su edición N°6 recibe a sus visitantes del viernes 10 al domingo 12 a partir de las 20:00 horas en distintos espacios de la ciudad. El cronograma detalla:

Viernes : Peña de Tango & Recalada en el Club Argentino, Colón 1075.

Sábado : Milonga en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos, Paseo Calelian 1131.

Domingo: concierto de cierre en el Teatro Municipal Trinidad Guevara, Rivadavia 1096

Las entradas son gratuitas pero deben retirarse con anticipación de martes a sábado de 10:00 a 20:00 horas en la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Luján.

Turismo en Lobos

“Descubrí Barrientos” es una actividad cultural que se realiza el domingo 12 a las 8:00 en la bajada de la Ruta 41. Hay una feria de emprendedores locales y el cronograma de la jornada es el siguiente:

Cicloturismo rural

9:00 desayuno en campero

11:00 visita a la reserva natural Rancho Colorado y Almacén Lo de Purrete.

13:00 almuerzo criollo en el CEPT 16

13:30 actuación de Adrián Maggi, Gustavo Madeja y el ballet Municipal.

Organiza el Centro Educativo para la Producción Total y la Municipalidad de Lobos.