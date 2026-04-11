Buenos Aires se transforma en un museo a cielo abierto:

Carrera de autos clásicos en Palermo Foto: Foto generada con IA por Canal 26

Este domingo, la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá una postal distinta: autos clásicos de colección volverán a circular por sus calles, recreando una de las épocas más gloriosas del automovilismo argentino. Lejos de ser una simple exhibición estática, se trata de un evento dinámico que combina historia, elegancia y pasión por los fierros, ideal tanto para fanáticos como para quienes buscan un plan distinto para el fin de semana.

Desde temprano, vehículos históricos recorrerán distintos puntos emblemáticos de la ciudad en una propuesta que revive las competencias legendarias que marcaron a generaciones enteras y que posicionaron a la Argentina como una potencia del automovilismo mundial.

Un evento que rinde homenaje a la era dorada del automovilismo

La iniciativa se inspira en las antiguas competencias organizadas por el Automóvil Club Argentino (ACA) durante las décadas del 40 y 50, cuando figuras que luego se convertirían en leyendas comenzaron a escribir su historia en pistas urbanas y caminos abiertos.

Aquellos eventos, conocidos como las Temporadas Internacionales, fueron clave para el crecimiento del automovilismo nacional y para el surgimiento de pilotos que dejaron huella a nivel global. Hoy, esa mística regresa con una recreación moderna que respeta el espíritu original, pero adaptada a la ciudad actual.

Un sobrino de Fangio manejará una Ferrari antigua Foto: UDAONDO Buenos Aires / La Nación

Cómo es el recorrido por la Ciudad de Buenos Aires

El recorrido fue cuidadosamente diseñado para unir espacios emblemáticos porteños con gran valor paisajístico e histórico. A lo largo de la mañana y el mediodía, los autos clásicos circularán por sectores como:

La Costanera Sur, con vistas al Río de la Plata

Los Lagos de Palermo, uno de los pulmones verdes de la ciudad

El Parque de la Innovación, en la zona norte, frente al estadio de River

Estos puntos permitirán al público disfrutar del paso de los vehículos en movimiento, creando una experiencia visual única sin necesidad de entradas ni acreditaciones especiales.

Qué tipo de autos se podrán ver

Participan cerca de 70 autos deportivos clásicos, fabricados mayormente hasta mediados de la década del 70. La caravana incluye verdaderas joyas del automobilismo internacional, con diseños y mecánicas que hoy resultan imposibles de ver en circulación cotidiana.

Entre los modelos destacados hay vehículos directamente asociados a la etapa fundacional del automovilismo de alto nivel en Argentina, muchos de ellos ligados a la Fórmula 1 y a competencias históricas disputadas en suelo nacional.

Más que el valor económico, lo que atrae es el valor simbólico: autos que marcaron una era, con carrocerías artesanales, motores legendarios y una estética que remite a tiempos donde la mecánica era protagonista absoluta.

No es una carrera: qué modalidad tiene el evento

A diferencia de las competencias tradicionales, esta actividad se desarrolla bajo la modalidad de rally de regularidad histórica. Eso significa que no se compite por velocidad máxima, sino por precisión, constancia y cumplimiento de tiempos establecidos.

Este formato permite mantener la seguridad, respetar el tránsito urbano y, al mismo tiempo, conservar el espíritu competitivo que caracterizó a las carreras originales. Para los participantes, el desafío está en la sincronización; para el público, el disfrute está en verlos pasar.

Se exhibirá la Ferrari 166 C de Juan Manuel Fangio Foto: UDAONDO Buenos Aires / La Nación

Un plan distinto para toda la familia

El evento se presenta como una opción ideal para vivir un domingo diferente en Buenos Aires. Es gratuito, al aire libre y permite acercarse a una parte fundamental del patrimonio cultural y deportivo del país.

Familias, fotógrafos, curiosos y fanáticos del automovilismo encuentran en esta propuesta una excusa perfecta para recorrer la ciudad y descubrirla desde otro ángulo, con el sonido de motores clásicos y postales que parecen salidas de otra época.

Una ciudad que revive su historia sobre ruedas

Durante algunas horas, Buenos Aires deja de ser solo una gran ciudad moderna para transformarse en un escenario histórico. Los autos clásicos no solo circulan: cuentan historias, evocan glorias pasadas y conectan generaciones.

En un contexto donde todo parece acelerado, esta caravana invita a bajar el ritmo y mirar con atención. Porque a veces, para entender hacia dónde va una ciudad, también hay que mirar por el espejo retrovisor.