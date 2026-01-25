Abrió Infinito Water Park, el parque acuático más grande de Argentina. Foto: Infinito Water Park

Luego de reprogramar su fecha de inauguración inicial por condiciones climáticas, Infinito Water Park, el parque acuático más grande de la Argentina, abrió sus puertas al público el pasado jueves 15 de enero. El megaproyecto ubicado en Córdoba tuvo una inversión de 40 millones de dólares y , posee en sus instalaciones más de 50 atracciones y una capacidad para 12.500 visitantes en simultáneo.

El parque cuenta con más de 50 atracciones y 30 toboganes, pensados para distintos rangos etarios y niveles de adrenalina. Entre los espacios más destacados se encuentra: una piscina de olas artificiales con capacidad para 3,5 millones de litros de agua, capaz de generar olas de hasta 1,8 metros de altura.

Abrió Infinito Water Park, el parque acuático más grande de Argentina. Video: Instagram @infinitowaterpark

Infinito Water Park se abastece mediante cuatro pozos de agua que extraen el recurso de un río subterráneo a 200 metros de profundidad y dispone de un sistema de reciclado y filtrado que realiza hasta 10 procesos diarios, a través de cinco salas de máquinas.

Horarios y precios de las entradas para Infinito Water Park

Infinito Water Park funciona todos los días de 09:30 a 19:00. La venta de entradas ya se encuentra habilitada con dos modalidades principales.

Pase Acqua Fun

Incluye ingreso al parque, flotador, reposera y sombrilla (según disponibilidad).

Lunes a jueves : $71.999 adultos - $59.000 menores.

Viernes a domingo: $99.000 adultos - $79.000 menores.

Pase Acqua Plus

Suma estacionamiento, seguro por lluvia y un combo gastronómico.

Lunes a jueves : $99.000 adultos - $79.000 menores.

Viernes a domingo: $115.000 adultos - $89.000 menores.

Los menores de 4 años ingresan gratis, mientras que los niños de 4 a 12 años cuentan con un 20% de descuento durante la preventa.

Entradas para Infinito Water Park. Foto: Paseshow

Mapa: cómo llegar al Infinito Water Park de Córdoba desde Buenos Aires

La localización del parque acuático es uno de los puntos fuertes del proyecto, ya que se encuentra en Avenida Circunvalación-Bajada 7 Bis, entre Costanera y la Autopista Córdoba–Rosario, una zona que facilita el acceso desde distintos barrios de la ciudad y desde rutas nacionales.

Esta conectividad permite un arribo ágil tanto para visitantes locales como para turistas que eligen la provincia como destino de vacaciones. La cercanía a corredores viales clave contribuye a una circulación fluida y refuerza el atractivo del parque como plan de día completo.

Proyecto Infinito Open

Infinito Water Park es la primera etapa del Proyecto Infinito Open, un desarrollo integral de 36 hectáreas que apunta a consolidar un nuevo polo turístico, comercial y de entretenimiento en Córdoba.

El masterplan incluye:

Infinito Arena : un estadio cubierto con capacidad para 14.000 personas, ampliable a 50.000 en formato outdoor.

Infinito Open Mall : un shopping a cielo abierto con 253 locales, 24 propuestas gastronómicas y estacionamiento para 5.900 vehículos.

Paseo del Buen Este: un centro comercial con 40 locales orientados a marcas premium.

Según los desarrolladores, el complejo generará 500 empleos directos y 1.300 indirectos, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura turística más relevantes de los últimos años en la provincia.

De esta manera, Infinito Water Park se prepara para debutar como un hito del entretenimiento nacional y como el motor inicial de un desarrollo urbano que busca redefinir el perfil turístico de Córdoba.