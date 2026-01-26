Abrió Infinito Water Park, el parque acuático más grande de Argentina. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Córdoba sumó este mes un nuevo atractivo turístico de escala nacional con la apertura de Infinito Water Park, el parque acuático más grande de la Argentina. Tras postergar su inauguración inicial por condiciones climáticas, el complejo abrió sus puertas al público el jueves 15 de enero.

El emprendimiento implicó una inversión estimada en 40 millones de dólares y fue concebido como un megaproyecto capaz de atraer visitantes de distintas provincias. Con una capacidad para 12.500 personas en simultáneo, el parque apunta a convertirse en uno de los polos turísticos más convocantes de la región central.

Infinito Water Park en Córdoba. Video: Facebook / Infinito Water Park.

¿Dónde está ubicado?

Infinito Water Park se encuentra en un predio de 13 hectáreas, estratégicamente ubicado entre la Costanera y la autopista Córdoba–Rosario, una localización clave para facilitar el acceso tanto de turistas locales como de visitantes de otras provincias.

Las proyecciones indican que durante su primera temporada el parque podría recibir alrededor de 450.000 asistentes, generando un impacto económico superior a los 67 mil millones de pesos.

Infinito Water Park: horarios, precios de las entradas y qué incluye cada una

Infinito Water Park funciona todos los días de 09:30 a 19:00. La venta de entradas ya se encuentra habilitada con dos modalidades principales.

Pase Acqua Fun

Incluye ingreso al parque, flotador, reposera y sombrilla (según disponibilidad).

Lunes a jueves : $71.999 adultos - $59.000 menores.

Viernes a domingo: $99.000 adultos - $79.000 menores.

Entradas para Infinito Water Park. Foto: Paseshow

Pase Acqua Plus

Suma estacionamiento, seguro por lluvia y un combo gastronómico.

Lunes a jueves : $99.000 adultos - $79.000 menores.

Viernes a domingo: $115.000 adultos - $89.000 menores.

Los menores de 4 años ingresan gratis, mientras que los niños de 4 a 12 años cuentan con un 20% de descuento durante la preventa. A su vez, está la posibilidad de abonar las entradas en cuotas sin interés.

Abrió Infinito Water Park, el parque acuático más grande de Argentina. Foto: Infinito Water Park

Cómo llegar al Infinito Water Park de Córdoba desde Buenos Aires

La localización del parque acuático es uno de los puntos fuertes del proyecto, ya que se encuentra en Avenida Circunvalación-Bajada 7 Bis, entre Costanera y la Autopista Córdoba–Rosario, una zona que facilita el acceso desde distintos barrios de la ciudad y desde rutas nacionales.

1. En auto (más flexible)

Salir desde Buenos Aires en dirección noroeste por la Autopista / Ruta Nacional 9 (que une Buenos Aires con Córdoba).

El viaje suele durar entre 8 y 10 horas dependiendo del tránsito y paradas.

Una vez en Córdoba, seguir por la Circunvalación hasta la Costanera, donde está el parque.

2. En micro de larga distancia (más económico)

Desde la terminal de Ómnibus de Buenos Aires (Retiro) salen múltiples servicios de empresas como Andesmar, Chevallier, etc. hacia Córdoba capital .

El viaje suele durar 9–10 horas , con buses de cama o semi-cama y servicios a bordo.

Al llegar a la terminal de Córdoba, tomar un taxi o remis hasta Infinito Water Park (unos 10–15 minutos de viaje según el tráfico).

3. En avión (más rápido)

Vuelos directos desde Buenos Aires a Córdoba (aeropuerto Pajas Blancas ) duran alrededor de 1 hora .

Desde el aeropuerto, podés tomar taxi o remis directamente hasta el parque (aproximadamente 15–20 minutos), o una combi hasta la terminal de ómnibus, y luego un transporte terrestre urbano o privado hacia el parque.

Abrió Infinito Water Park, el parque acuático más grande de Argentina. Foto: Instagram @infinitoopen

Más de 50 atracciones para todas las edades

El parque ofrece más de 50 atracciones y 30 toboganes, diseñados para distintos rangos etarios y niveles de adrenalina. Desde juegos familiares hasta propuestas de alto impacto, la oferta busca cubrir una amplia diversidad de públicos.

Uno de los espacios más destacados es la piscina de olas artificiales, una de las más grandes del país, con capacidad para 3,5 millones de litros de agua y olas que pueden alcanzar los 1,8 metros de altura, recreando la experiencia del mar en pleno centro del país.