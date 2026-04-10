Güerrín, la pizzería más famosa de Argentina Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Hablar de pizza en Buenos Aires es hablar de tradición, identidad y ritual. Y si hay un nombre que sintetiza todo eso, ese es Güerrín. Ubicada sobre la avenida Corrientes, la pizzería más famosa de la Argentina acaba de alcanzar un hito mundial que la vuelve a poner en el centro de la escena, no solo por su historia sino también por su vigencia en un contexto económico desafiante.

A pesar del paso del tiempo, de los cambios de consumo y de las crisis recurrentes, Güerrín sigue siendo un punto de referencia obligado tanto para porteños como para turistas que buscan probar la clásica pizza argentina “al molde”.

Un reconocimiento internacional que reafirma su lugar en la historia

Güerrín logró un récord que pocas pizzerías del mundo pueden exhibir: se convirtió en una de las más vendidas del planeta, con cifras que reflejan una producción sostenida de miles de pizzas por día. Este reconocimiento no solo destaca el volumen, sino también la consistencia de una receta que prácticamente no se modificó en décadas.

El secreto parece estar en la combinación de masa generosa, abundante muzzarella y una experiencia que es tanto gastronómica como cultural.

Cuánto cuesta comer de parado en Güerrín Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Cuánto cuesta comer sentado en Güerrín en 2026

Uno de los datos que más buscan quienes planean una visita es el precio. Comer en Güerrín ya no es barato, pero sigue siendo una experiencia accesible si se la compara con otras propuestas icónicas del centro porteño.

Los valores aproximados para comer sentado son:

Pizza muzzarella grande: desde $14.000 a $16.000

Fainá: alrededor de $3.000

Bebidas (gaseosas o cerveza): entre $4.000 y $6.000

Postres clásicos: desde $5.000

Un consumo promedio por persona, compartiendo pizza y bebida, ronda entre $12.000 y $18.000, dependiendo del pedido.

Comer de parado: la opción más barata y auténtica

Uno de los grandes diferenciales de Güerrín es su sector para comer de parado, una tradición porteña que se mantiene viva y que, además, ofrece precios más bajos.

Para quienes eligen esta modalidad, los costos son notablemente menores:

Porción de pizza muzzarella de parado: desde $3.000 a $4.000

Fainá: alrededor de $2.000

Bebidas: levemente más económicas que en salón

Con este formato, es posible comer en Güerrín por menos de $6.000, algo casi imposible en otros restaurantes emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Además, muchos clientes aseguran que comer de parado “tiene otro sabor”: más rápido, más callejero y más fiel al espíritu original del lugar.

La mítica Güerrín en Corrientes Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Por qué Güerrín sigue llenándose todos los días

A pesar de los aumentos y de la inflación, Güerrín continúa teniendo filas constantes, especialmente los fines de semana y en horarios nocturnos. El motivo no es solo la pizza, sino lo que representa.

Para muchos, es una parada obligada después del teatro, una tradición heredada o una experiencia turística imprescindible al recorrer Corrientes. Güerrín no vende solo comida: vende pertenencia, nostalgia y una forma muy porteña de entender la gastronomía.

Un clásico que se adapta sin perder identidad

Lejos de quedarse en el pasado, la pizzería supo adaptarse con mejoras internas, organización del servicio y presencia digital, sin resignar su esencia. El reconocimiento internacional llega en un momento donde los sabores simples y auténticos vuelven a ganar protagonismo frente a propuestas más sofisticadas.

Comer en Guerrín: más que una pizza, una experiencia

El récord alcanzado no hace más que confirmar lo que Buenos Aires ya sabía: Güerrín es una institución viva. Ya sea sentado o de parado, caro o relativamente accesible, sigue siendo uno de esos lugares donde el paso del tiempo parece detenerse.

Y mientras haya una porción de muzzarella espesa servida sobre el mostrador, Güerrín seguirá siendo parte de la historia cotidiana de la Ciudad.