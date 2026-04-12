Campo Ramón Foto: argentina.gob.ar

En el corazón verde de Misiones existe un destino que todavía se mantiene lejos del turismo masivo, pero que empieza a captar la atención del mundo. Se trata de Campo Ramón, un pequeño pueblo rodeado de selva subtropical, arroyos cristalinos y chacras productivas, que fue distinguido por ONU Turismo por su modelo de desarrollo sustentable y su forma de integrar naturaleza, cultura y comunidad.

Este reconocimiento internacional lo ubica dentro del programa Best Tourism Villages, una iniciativa que destaca a localidades rurales que logran preservar su identidad y su entorno natural sin resignar oportunidades de crecimiento.

Dónde queda Campo Ramón y por qué es tan especial

Campo Ramón está ubicado en el centro de la provincia de Misiones, dentro del departamento de Oberá, a apenas 12 kilómetros de esa ciudad. Su cercanía con importantes rutas y otros destinos turísticos no le quitó la esencia de pueblo, algo que hoy se convierte en uno de sus mayores atractivos.

A diferencia de otros puntos más conocidos de la provincia, aquí el protagonista no es solo el paisaje, sino la forma en que se vive en armonía con él. Campo Ramón fue el primer Municipio Ecológico de la Argentina, una decisión que marcó su identidad y que hoy se refleja en cada sendero, chacra y emprendimiento local.

Selva, arroyos y cascadas: naturaleza en estado puro

El entorno natural de Campo Ramón es uno de los grandes motivos por los que fue distinguido. La selva misionera rodea al pueblo con colinas verdes, árboles nativos y una biodiversidad que se percibe en cada caminata.

Entre sus principales atractivos naturales se destacan:

Saltos del arroyo Ramón y del arroyo Bonito , ideales para caminatas y descanso

Senderos de distinta dificultad que atraviesan el monte

Zonas perfectas para el avistaje de aves y mariposas

Cursos de agua aptos para actividades tranquilas como canotaje

El sonido del agua, el aire limpio y la vegetación espesa convierten al destino en un lugar ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano.

Está rodeado de selva, arroyos, cascadas y caminos colorados Foto: argentina.gob.ar

Yerba mate y producción local: el alma del pueblo

Más allá del paisaje, Campo Ramón propone una experiencia ligada a la identidad rural. Las chacras familiares abren sus puertas a visitantes que quieren conocer cómo se produce la yerba mate, uno de los productos emblemáticos de Misiones y de la cultura argentina.

La llamada ruta de la yerba mate permite recorrer plantaciones, secaderos y pequeñas producciones donde se aprende el proceso completo, desde la cosecha hasta la degustación. A esto se suman cultivos de té, miel y frutas nativas, siempre bajo prácticas sostenibles.

Cultura, gastronomía e identidad

Campo Ramón también refleja la historia de las inmigraciones europeas que poblaron la región. En su gastronomía conviven recetas de origen polaco, alemán y ucraniano con ingredientes locales y saberes guaraníes.

Los festivales y celebraciones comunitarias fortalecen ese cruce cultural, ofreciendo una experiencia auténtica, lejos de los circuitos turísticos tradicionales.

El reconocimiento de ONU Turismo

La distinción otorgada por ONU Turismo no llegó por casualidad. El organismo puso el foco en:

El compromiso ambiental del municipio

La educación ecológica sostenida en el tiempo

El turismo como herramienta de desarrollo local

La protección de la biodiversidad

Es tierra de inmigrantes que supieron trabajar y poblar la zona, estableciendo emprendimientos productivos Foto: argentina.gob.ar

Campo Ramón se transformó así en un ejemplo internacional de turismo rural sustentable, demostrando que es posible crecer sin perder identidad ni dañar el entorno.

Cómo llegar y cuándo visitar

Campo Ramón se accede por la Ruta Provincial 103, conectada con la Ruta Nacional 14. Desde Puerto Iguazú, el viaje toma poco más de cuatro horas, lo que permite combinar la visita con otros destinos emblemáticos de Misiones.

Se puede visitar durante todo el año, aunque los meses de otoño y primavera ofrecen temperaturas agradables y un verde especialmente intenso.

Un destino que marca el futuro del turismo

Campo Ramón no es solo un pueblo bonito: es una muestra concreta de que el turismo puede ser consciente, respetuoso y transformador. Entre selva, yerba mate y tradiciones vivas, este rincón de Misiones se posiciona como uno de los secretos mejor guardados del país y como un modelo a seguir a nivel mundial.