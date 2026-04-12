Con chefs de todo el país, cocina regional, clases magistrales y una propuesta gastronómica única Foto: Foto generada con IA Canal 26

Del 1 al 3 de mayo, la cordillera neuquina vuelve a ser escenario de uno de los eventos gastronómicos más importantes de la Argentina. En un entorno natural único, Pehuenia Moquehue celebrará la 20ª edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, un encuentro que combina cocina con identidad, productos regionales, formación profesional y una fuerte impronta cultural.

Esta edición aniversario no será una más. Con chefs consagrados, cocineros emergentes, estudiantes de gastronomía y propuestas de todo el país a fiesta promete tres días intensos donde el fuego, los sabores del sur y la camaradería serán protagonistas.

Un recorrido federal por la cocina argentina

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico se consolida, año tras año, como un verdadero mapa vivo de la gastronomía nacional. En esta edición especial participarán referentes de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, junto a cocinas invitadas del norte y centro del país como Salta, Chaco, Córdoba y Mendoza, además de una destacada presencia internacional desde Chile.

Cada provincia llevará a Pehuenia Moquehue su identidad culinaria, sus técnicas y productos regionales, generando un diálogo gastronómico que cruza culturas, climas y tradiciones.

Lago Moquehue Foto: Villapehuenia.gob

Chefs destacados y una madrina de lujo

El escenario principal reunirá a reconocidos cocineros y cocineras que protagonizarán clases magistrales en vivo, uno de los momentos más esperados por el público. Entre los nombres confirmados se encuentran figuras representativas de cada región, que compartirán recetas, historias y procesos creativos.

Como broche de oro, la fiesta contará una vez más con la presencia de Dolli Irigoyen, madrina del evento y referente indiscutida de la cocina argentina, quien ofrecerá una masterclass especial que suma prestigio, historia y emoción a esta edición aniversario.

El futuro de la gastronomía también dice presente

Uno de los rasgos distintivos del evento es su fuerte apuesta por la formación y el futuro del oficio gastronómico. Durante las clases y demostraciones, estudiantes de diversas escuelas y tecnicaturas participarán activamente junto a los chefs, convirtiendo cada jornada en una experiencia educativa real, práctica y colectiva.

Esta integración entre generaciones refuerza el espíritu de la fiesta: aprender, compartir y construir identidad desde la cocina.

Patios gastronómicos, productores y sabores al fuego

Desde el mediodía del viernes hasta la tarde del domingo, el predio se transformará en un gran paseo culinario. Los patios gastronómicos serán el corazón del evento, con propuestas que van desde cocina gourmet hasta platos regionales al fuego, pastelería artesanal, cervezas, vinos y coctelería patagónica.

Además, el mercado de productores y el paseo de artesanías permitirán al público conocer y adquirir productos locales, fortaleciendo el vínculo directo entre quienes producen y quienes consumen.

Pehuenia Moquehue celebrará del 1 al 3 de mayo la 20ª edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico Foto: Villapehuenia.gob

Una fiesta que celebra 20 años a lo grande

Como símbolo de estas dos décadas de trabajo y crecimiento, se realizará una torta aniversario colectiva, reflejo del recorrido y la identidad del evento. Y como condimento extra, el domingo se sorteará un Toyota Yaris 0 km, una iniciativa que suma expectativa y participación desde todo el país.

Con espectáculos musicales, actividades culturales y el paisaje otoñal de la cordillera como telón de fondo, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico vuelve a posicionarse como motor del turismo gastronómico, la economía regional y la cultura del sur argentino.

Pehuenia Moquehue ya enciende los fuegos. Y la Patagonia, una vez más, se sirve en el plato.