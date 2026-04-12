Cómo llegar a la fiesta de la miel Foto: Municipalidad de San Vicente

Con una importante cantidad de visitantes, San Vicente celebró este fin de semana la 12° edición de la Fiesta de la Miel, en el predio ferial Vieja Estación. El evento, que contó con entrada libre y gratuita, reunió propuestas vinculadas a la producción local, la gastronomía y los espectáculos en vivo.

Entre las novedades de este año se destacó la incorporación del Camino del Alfajor artesanal, que se sumó al tradicional recorrido de la miel con 27 productores de toda la región. Además, los asistentes se encontraron con ferias de artesanos y emprendedores, patio de comidas y tragos, juegos para chicos, el Paseo de las Artes y una oferta de shows en vivo de música y danza.

Fiesta Regional de la Miel en San Vicente.

Mario Luna, el presidente del organizador Club Argentino de Servicios, valoró el crecimiento del evento y la participación del sector apícola. Junto a él, del acto inaugural participaron el intendente Nicolás Mantegazza; el director de Cooperativas Agrarias de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Bento; la secretaria de la Cooperativa Apícola San Vicente, Claudia Sergio; y el socio fundador Rubén García.

En esa línea, el intendente Mantegazza remarcó el trabajo conjunto de las instituciones, afirmando que “el Club Argentino de Servicio, la Cooperativa Apícola, el hospital, los bomberos, todos trabajando juntos en algo muy lindo para disfrutar y compartir con la familia”.

La Fiesta Regional de la Miel crece y se renueva

La miel sigue siendo el eje central, pero la fiesta amplía su propuesta. A lo largo del fin de semana, los asistentes disfrutaron de stands de productores apícolas, distintas variedades de miel y concursos de cata, donde se destacan los sabores, aromas y texturas de un producto que representa identidad y trabajo local.

Fiesta de la Miel. Foto: Instagram.

La Fiesta de la Miel no solo propone degustar, sino también aprender. Durante ambas jornadas se realizaron catas dirigidas y charlas técnicas, pensadas tanto para el público general como para quienes trabajan en el sector apícola. El intercambio de saberes y la difusión del valor productivo de la miel forman parte del espíritu del evento, que fortalece el vínculo entre productores y consumidores.

Este enfoque educativo convierte a la fiesta en algo más que una feria: es un espacio de encuentro donde tradición, conocimiento y consumo consciente dialogan de manera natural.

Con entrada gratuita, propuestas renovadas y una grilla pensada para todas las edades, la Fiesta de la Miel reafirma su lugar como uno de los eventos más representativos de la región. No solo celebra un producto emblemático, sino también el trabajo, la identidad y la cultura local.